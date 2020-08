Hamilton reprèn el domini a Montmeló

Hamilton fa volar la copa que l'acredita com a guanyador de la cursa a Montmeló.

Hamilton fa volar la copa que l'acredita com a guanyador de la cursa a Montmeló. EFE/Albert Gea

L'estranya i particular temporada de Fórmula 1 va camí de convertir-se en un autèntic monòleg, amb excepcions com la de fa vuit dies a Silverstone, però al cap i a la fi amb el domini majúscul dels Mercedes, sobretot el d'un Lewis Hamilton que acumula mèrits per apuntar-se la victòria final al Mundial. Ahir, a Montmeló, va ser una piconadora. Victòria aclaparadora del britànic, que va tenir una jornada bastant còmoda i es va imposar al Gran Premi d'Espanya amb l'única preocupació de gestionar el desgast dels seus pneumàtics. La superioritat va ser enorme, fins al punt de doblar gairebé a tots els seus rivals a excepció dels qui l'acompanyarien al podi: Max Verstappen, segon, i el seu company d'equip, un Valtteri Bottas que va ser tercer.

Mercedes no va permetre que hi hagués cap sorpresa. Ni el més mínim indici que això pogués passar. Només va canviar el guió previst a la sortida. Malament va començar Bottas i va cedir dues posicions. El van avançar Verstappen i el Racing Point de Lance Stroll, que va aguantar un parell de voltes fins que el finès el va avançar de nou. A partir de llavors, el passeig de Hamilton va ser triomfal, sense haver de patir en cap moment, mantenit les distàncies en un primer moment i després ampliant-les a mesura que avançava la cursa. Fins i tot el sis vegades campió del món es va permetre perdre tres segons en la primera aturada. Res preocupant.

Bona cursa de Hamilton i del seu equip, però també jornada prolífica per a Carlos Sainz. Després d'un mal dia a Silverstone, tenia moltes ganes de reivindicar-se en un traçat on sempre que hi ha rodat ha acabat puntuant i així va ser. Aquest cop l'estratègia va funcionar a les mil meravelles i va acabar signant una notable sisena posició. Stroll es va veure afavorit d'una sanció de cinc segons a Checo Pérez i va ser quart. Cinquè el mexicà, finalment.