L'Spar Girona ja coneix els seus possibles rivals europeus en cas de guanyar o perdre l'eliminatòria prèvia que ha de disputar contra el Sepsi romanès el 22 i 30 de setembre.

En cas de classificar-se per a l'Eurolliga, l'equip d'Èric Surís quedarà enquadrat en el Grup B junt Ekaterinburg, Sopron, Bourges, Schio, Riga, Galatasaray i Landes.

Pel contrari, si les gironines perden la prèvia, disputarien l'Eurocup i, en aquest cas, s'integrarien al grup G amb Villeneuve d'Asq, Cadí La Seu i el guanyador del Namur - BBC Grengewald.

La crisi sanitària del coronavirus també marcarà els aforaments als pavellons, el calendari i el format de la competició. L'aforament a les graderies estarà definit per les legislacions locals. Pel que fa al calendari i format de la competició, aquesta començarà a setembre / octubre tal com s'havia programat. En cas que no es pugui iniciar, s'ajornarà fins al gener de 2021 amb un format de competició més reduïda. Si s'hagués d'interrompre la competició un cop començada, es respectaran els partits que s'hagin disputat i s'idearà un nou format més reduït i curt.