Òscar Álvarez torna a ser el segon d'Oriol Alsina a la banqueta del Llagostera

Òscar Álvarez ha tornat al Llagostera i recupera el seu lloc com a segon entrenador, col·laborant amb Oriol Alsina. Álvarez va marxar el setembre passat al València, de la mà d'Albert Celades, quan aquest va rellevar Marcelino a la banqueta de Mestalla. Allà també hi va exercir de segon. A finals de juny, però, i després d'una derrota contra el Vila-real en una discreta represa de la competició de Primera després de l'aturada per la pandèmia, el València va destituir aquell cos tècnic i va acabar el campionat amb Voro. Aquest curs l'aposta ha sigut per Javi Gracia.

El Llagostera ha engegat aquesta tarda al Municipal els entrenaments de pretemporada. Oriol Alsina ha fet un petit parlament davant dels jugadors i s'han posat a treballar. Hi ha moltes incògnites encara de com serà aquest curs. Per començar encara no se sap ni quan començarà la lliga de Segona B ni el format que tindrà, tenint en compte que passa de 80 clubs a 102. "Tot són incerteses però no podíem esperar més i hem engegat les sessions. Sabem ben poc de com anirà tot, però hem fet un equip donant continuïtat al bloc i portant uns quants reforços de nivell", ha explicat el preparador.

Sobre el retorn d'Álvarez ha dit que "és amic meu, el Llagostera sempre serà el seu club i per a mi és el millor fitxatge poder-lo tenir al costat a la banqueta". En aquest sentit ha afegit que "ara estarà amb nosaltres i si li torna sortir alguna cosa, no tindrà cap problema per marxar. Mentretant, ens és una gran ajuda".