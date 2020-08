Viñales acaba desè després de salvar-se juntament amb Rossi d'un brutal accident

L'italià Andrea Dovizioso va mantenir el seu idil·li personal i el de Ducati al Red Bull Ring, després d'imposar-se ahir al Gran Premi d'Àustria. La quarta cita del Mundial va estar marcada pel gran ensurt que van patir el gironí Maverick Viñales (Yamaha) i l'italià Valentino Rossi (Yamaha) per la caiguda de l'italià Franco Morbidelli (Yamaha) i del francès Johann Zarco (Ducati), que va acabar amb les seves motos volant sobre Viñales i Rossi.

El toc en la vuitena volta entre aquests dos pilots va enviar-los a terra i les seves motos van sortir disparades a l'aire sense control pel traçat austríac, una de les quals, rebotada i amb molta potència, va travessar la pista tot just quan passaven Viñales i el seu company Rossi. La moto va passar per mil·límetres entre tots dos, i es va quedar molt a prop d'impactar amb Il Dottore.

La suspensió de la carrera i la seva represa des de la sortida va perjudicar els desitjos del català Pol Espargaró (KTM), que marxava al capdavant després d'una bona primera sortida en la qual ja va quedar clar que les Ducati, les KTM i les Suzuki eren les més fortes, tot el contrari que les Yamaha, que tot i la pole de Viñales no semblaven en condicions de lluitar pels llocs davanters. Fins i tot el líder del campionat, Fabio Quartararo, cometia un error i se n'anava fora de la pista per retornar a l'última posició. La bandera vermella li va donar un cop de mà en el seu intent de remuntada i les caigudes posteriors també van ajudar, però el de Niça ja no va poder quedar entre els millors i va acabar novè.

La segona sortida no va canviar en excés el panorama, encara que Viñales va acabar a la cua del grup sense error aparent. Les Ducati de l'australià Jack Miller i d'Andrea Dovizioso tiraven amb força i Pol Espargaró tractava de no perdre l'estela, seguit per les Suzuki d'Alex Rins i un Joan Mir que havia estat el millor en el warm up. No obstant això, el menor dels Espargaró va anar a terra a falta de dotze voltes després d'un toc amb la KTM del portuguès Miguel Oliveira i es va acomiadar de les seves opcions. Dovi va aconseguir per fi agafar Miller, secundat per un Rins molt ambiciós i que va acabar per terra quan avançava l'italià per posar-se primer.

Sense l'amenaça del català, el de Forlimpopoli va poder treure el màxim partit al seu Desmosedici per obrir forat i sumar la seva primera victòria de l'any, just el dia després de confirmar-se que no seguirà amb la marca de Borgo Panigale. Per darrere, Joan Mir superava en els últims girs Miller per acabar segon i aconseguir el seu primer podi en la categoria reina. Quartararo acabava vuitè per mantenir el lideratge del Mundial.