Alsina recupera Òscar Álvarez com a segon a la banqueta del Llagostera

El Llagostera no disputa cap partit oficial des que el 8 de març va perdre per 3-2 contra el Barça B a l'estadi Joan Gamper. Ahir, cinc mesos després, els jugadors es van tornar a posar a les ordres d'Oriol Alsina en l'inici d'una pretemporada atípica, per les dates, per la incertesa que provoca la crisi sanitària, i per la falta de definició per part de la RFEF de quan començarà la Lliga de Segona B i quin format tindrà, tenint en compte que la categoria passa de 80 equips a 102.

La gran novetat en aquesta arrencada va ser l'anunci del retorn al Llagostera d'Òscar Álvarez, l'exfutbolista que en les últimes campanyes havia sigut la mà dreta del tècnic Oriol Alsina a la banqueta. Álvarez va abandonar el club l'11 de setembre de l'any passat atret per la proposta que li va fer Albert Celades quan el van nomenar entrenador del València en substitució de Marcelino. L'aventura a Mestalla, on també exercia de segon, se'ls va acabar a finals de juny, després d'una derrota contra el Vila-real, i que des de la represa de la Lliga després de l'aturada pel confinament, ni els resultats ni el joc haguéssin cobert les expectatives de Peter Lim. La temporada la va acabar el València amb Voro com a apagafocs d'urgència i aquest curs ha apostat per Javi Gracia.

Sobre el retorn d'Álvarez al club, Oriol Alsina va explicar que «és un gran amic meu, el Llagostera sempre serà el seu club i per a mi és el millor fitxatge poder-lo tenir al costat a la banqueta». En aquest sentit va afegir que «ara estarà amb nosaltres i si li torna sortir alguna cosa, no tindrà cap problema per marxar. Mentrestant, ens és una gran ajuda».

L'entrenador va lamentar que «encara no sabem ni quan començarà la Lliga de Segona B ni el format que tindrà. Tot són incerteses però no podíem esperar més i hem engegat les sessions. Sabem ben poc de com anirà tot, però hem fet un equip donant continuïtat al bloc i portant uns quants reforços de nivell». Aquest estiu han arribat cinc cares noves al Llagostera: Andreu Guiu (Prat), Julen Monreal (La Nucía), Aleix Roig (Sabadell), Alejandro Muñoz (Granollers) i Pere Martínez (Burgos). A més, diversos joves del filial i de l'equip juvenil també treballaran aquests dies amb el primer equip.