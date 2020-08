El Barça destitueix Quique Setién i convoca eleccions per a la primavera

Jornada intensa i moguda a Can Barça, que va acabar amb l'adeu anunciat del tècnic Quique Setién i la convocatòria d'eleccions per a la propera primavera, el que evidencia que el president Josep Maria Bartomeu no dimiteix i està decidit a acabar amb el seu mandat al capdavant de l'entitat. El club informava ahir al vespre que Setién no continuarà al capdavant del primer equip i ho justificava com el primer pas d'una «àmplia reestructuració» al vestidor. Aquesta va ser una de les decisions que es van prendre un cop acabada la junta directiva blaugrana, que es va allargar durant més de quatre hores per abordar la greu crisi esportiva i institucional que viu l'entitat.

La cruel eliminació que el Barça va patir el passat divendres a mans del Bayern de Munic als quarts de final de la Lliga de Campions va precipitar una decisió que ja es donava per suposada en la planificació pel proper curs. Aquesta és, segons el club, «la primera decisió en el marc d'una àmplia reestructuració del primer equip que es farà des del consens entre l'actual secretaria tècnic i el nou tècnic, que serà anunciar en els propers dies», informava mitjançant un comunicat el club. Des de fa pocs dies ja es treballa per incorporar a la banqueta l'exblaugrana Ronald Koeman, l'actual seleccionador dels Països Baixos i les negociacions sembla que van per bon camí.

Setién va arribar el passat mes de gener per rellevar Ernesto Valverde i va signar un contracte com a entrenador del Barcelona fins el 30 de juny del 2021, més un tercer any opcional. Tanmateix, el càntabre no ha millorat ni de bon tros les prestacions d'un equip en evident decadència, ni tampoc els resultats del seu predecessor al càrrec. Amb ell al capdavant, el conjunt blaugrana ha caigut eliminat de la Lliga de Campions i també de la Copa del Rei, i ha sigut incapaç de revalidar el títol de Lliga.

Bartomeu va reunir ahir al matí la seva junta directiva al Camp Nou per analitzar la situació després del sagnant 2-8 de divendres a Europa. Els acords pactats tenen incidència directa en la parcel·la esportiva, com s'esperava. Setién deixa de ser l'entrenador de la plantilla blaugrana posant el punt i final a una etapa de només vuit mesos. Ara el president treballa per rellevar-lo per Ronald Koeman, malgrat que hi ha diversos companys de la directiva que són més partidaris d'apostar per Francesc Xavier Garcia Pimienta, tècnic del filial, i pujar-lo al primer equip. Koeman té acord en vigor amb la selecció del seu país i hauria de liquidar-lo per signar per dues temporades.

Pel que fa a la resolució del seu mandat al capdavant del Barça, i a diferència del que li preguen tant des de l'oposició com des del vestidor, Bartomeu es manté ferm en el càrrec: no dimiteix i va anunciar el calendari electoral de cara a la propera primavera. És a dir, intentarà aprovar en l'assemblea de socis compromissaris –al mes d'octubre– els comptes de l'exercici 2019/2020, amb pèrdues milionàries per la crisi del covid-19, i dilatarà la convocatòria d'eleccions perquè aquestes siguin ordinàries (i en dia de partit al Camp Nou) en relació als terminis que marquen els estatuts del club (del 15 de març al 15 de juny). Aquest calendari, per tant, posposa la presa de poder d'una nova junta fins a l'1 de juliol.



Lesió de Ter Stegen

Per si no n'hi havia prou amb l'acomiadament de Quique Setién i l'anunci d'eleccions a l'horitzó, el Barça va informar també que el porter Marc-André ter Stegen serà avui intervingut d'una lesió al tendó rotulià del genoll dret per intentar acabar amb les molèsties que arrossegava des de feia mesos. La intervenció la durà a terme el doctor Ramon Cugat i un cop acabi el club explicarà quin és el temps de baixa.