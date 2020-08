Bartomeu: «Si tot va bé Koeman serà el nou tècnic del Barça»

L'actual seleccionador dels Països Baixos, Ronald Koeman, ja es troba a la capital catalana per tancar amb el Barcelona la seva contractació com a relleu de Quique Setién al capdavant del primer equip blaugrana. Ahir a la tarda es van poder captar imatges de Koeman, després d'aterrar a la terminal de vols privats de l'aeroport del Prat, passades les 17.00 hores.

Unes hores més tard, el president Josep Maria Bartomeu, en declaracions a Barça TV, va confirmar que, «si tot va bé, (Ronald) Koeman serà el nou entrenador» del conjunt català. «Koeman va ser el primer candidat, la nostra primera opció al desembre, però en aquell moment ens va dir que tenia una responsabilitat amb la selecció holandesa, ja que volia dirigir-la en la pròxima Eurocopa», va revelar en la primera compareixença pública després del desastre contra el Bayern (a excepció d'unes declaracions a Movistar+).

"Ara apostem per ell, perquè coneixem prou bé com pensa i com li agrada que juguin els seus equips i també per la seva experiència. Va formar part del 'Dream Team' i encaixa amb la nostra filosofia», va destacar. A més, Bartomeu va revelar que el tècnic holandès ja li ha avançat que «Leo Messi és el pilar del seu projecte», pel que confia que l'astre argentí segueixi al menys aquesta temporada: «Messi té contracte amb el Barça fins 2021», va recordar. L'astre argentí és un dels intransferibles de Bartomeu, a més de Ter Stegen, Lenglet, Semedo, De Jong, Dembélé i Griezmann.

El màxim responsable blaugrana també va assegurar que «tenim una crisi esportiva, no pas institucional», va tancar la porta a un possible retorn de Neymar i va confirmar l'interés per Lautaro, de l'Inter. L'arribada de Koeman a la capital catalana es va produir poc després que el Barça hagués anunciat que havia arribat a un acord amb el seu secretari tècnic, Éric Abidal, per rescindir el contracte que unia les dues parts, a petició del francés.

En l'aspecte esportiu, el porter Marc-André Ter Stegen estarà uns dos mesos i mig de baixa després de ser intervingut al tendó rotular del genoll dret.