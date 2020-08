Koeman: «M'agradaria treballar amb Messi, perquè ell et guanya partits»

El Barça ha presentat avui al nou entrenador per les dues pròximes temporades.

L'holandès Ronald Koeman, que avui ha estat presentat com a nou entrenador del Barcelona per a les dues pròximes temporades, ha assegurat que confia que Leo Messi continuï capitanejant l'equip i pugui jugar a les seves ordres.

"M'encantaria treballar amb Messi, perquè Messi et guanya partits. És el millor del món i el vols tenir al teu equip, no en l'equip contrari", ha afirmat en la roda de premsa que s'ha celebrat a l'Auditori 1899 del Camp Nou.

En qualsevol cas, Koeman ha dit que desconeix si l'astre argentí vol marxar del Barcelona. "No sé si he de convèncer a Messi. Si vol quedar-se, jo estaré contentíssim, però encara li queda un any de contracte. Així que és jugador del Barça", ha apuntat.

L'excentral del 'Dream Team' blaugrana, no obstant això, avança que parlarà amb el '10' per a conèixer de primera mà "què pensa del club i com vol seguir".

Encara que, a continuació, ha fet tota una declaració d'intencions: "Només vull treballar amb gent que vol ser aquí i donar al màxim per al Barcelona".