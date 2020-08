Koeman, nou entrenador del FC Barcelona per a les dues pròximes temporades

El FC Barcelona i Ronald Koeman han arribat a un acord per a la incorporació com a entrenador del primer equip de futbol fins al 30 de juny de 2022, segons ha anunciat avui dimecres l'entitat blaugrana.

Koeman, que va aterrar aquest dimarts a Barcelona després de rescindir el seu contracte amb la federació holandesa de futbol com a seleccionador dels Països Baixos, serà presentat aquesta tarda (18.00 hores) com a nou tècnic del Barça, en una roda de premsa que tindrà lloc a l'Auditori 1899 del Camp Nou.

L'exdefensa holandès, heroi del Barcelona a Wembley i que va donar als culers la seva primera Copa d'Europa, compleix així el seu somni de tornar al club blaugrana per dirigir el primer equip.

No obstant això, la situació per la qual travessa la institució no és ni de bon tros idíl·lica després del desastre de Lisboa, on el Barça va caure amb estrèpit contra el Bayern de Munic (2-8) en els quarts de final de la Lliga de Campions, confirmant la lenta i llarga decadència d'una generació que ho havia guanyat tot.

Aquesta dolorosa derrota -la pitjor de la seva història a Europa- va precipitar la sortida de l'entrenador, Quique Setién, i del secretari tècnic, Éric Abidal.

I ara, Ronald Koeman haurà de liderar, segons va explicar el president de l'entitat, Josep Maria Bartomeu, un canvi de cicle esportiu prenent "decisions consensuades" amb Ramon Planes, el que era el segon d'Abidal i que passa ara a ser el nou secretari tècnic.

Ho farà, a més, sabent que, en set mesos, se celebraran eleccions a la presidència de club i que la junta directiva entrant probablement decideixi apostar per un altre entrenador per a la temporada que ve. Tot i això, Koeman ha acceptat el repte.