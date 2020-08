El PSG s'exhibeix per arribar a la final de la Lliga de Campions

Un partit incontestable de Di Maria va promoure la irrebatible victòria i la classificació per a una final històrica del París Saint Germain, que va derrotar el Leipzig (0-3) i espera rival en el duel definitiu pel títol de la Lliga de Campions de diumenge que sortirà de l'altra semifinal (avui, 21 h): Bayern Munic o Olympique Lió.

Di María va ser tan imparable per al Leipzig, irreconeixible en comparació amb el partit de quarts de final contra l'Atlètic de Madrid, com a determinant per al seu equip, al qual va dirigir a la seva primera final de la Champions; el motiu i l'objectiu pel qual any rere any ha invertit tants diners en els últims temps.

Ell va donar dos gols (el 0-1 al minut 13 de Marquinhos, amb un cop de cap després d'una fenomenal centrada de l'argentí a pilota aturada, i el 0-3, també de cap, de Juan Bernat al 56 a centrada de Di María) i en va marcar un altre: el 0-2 al 42 amb el qual va engrandir la distància, avui evident, entre el conjunt parisenc i el Leipzig a l'estadi Da Luz de Lisboa.

En res es va assemblar l'equip alemany al de dijous passat. Va tenir una ocasió Poulsen amb l'1-0 al marcador. Però poc més. Ni va moure la pilota amb la precisió, la verticalitat i la soltesa que acostuma, ni va desbordar, ni va mostrar tanta elasticitat tàctica, ni va demostrar les qualitats que l'han dirigit fins als quatre millors d'Europa. En bona part va ser mèrit del PSG. I quan va amenaçar amb la reacció, va rebre el 0-3 de Bernat. La sentència. En 56 minuts.