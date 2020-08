nom propi Ramon Planes és l'escollit per rellevar Abidal a la secretaria tècnica

? Ramon Planes (Lleida, 1967), des del 2018 adjunt a la secretaria tècnica d'Éric Abidal, és l'escollit per rellevar-lo després de la dimissió del francès, segons va confirmar ahir el club. D'aquesta manera, Planes es converteix en el quart secretari tècnic de l'era Josep Maria Bartomeu. Abans van passar pel càrrec Andoni Zubizarreta, cessat per la crisi d'Anoeta que va portar el president a convocar les eleccions de l'estiu de l'any 2015, Robert Fernández i el mateix Abidal. A aquests quatre noms cal afegir el de Pep Segura, fitxat com a secretari tècnic de futbol formatiu, primer, i ascendit després a director general esportiu, abans de ser destituït l'estiu passat. L'etapa de Planes com a mà dreta d'Abidal va portar grans fitxatges, com els de Frenkie de Jong i Griezmann, i fonts del club asseguren que el poder de decisió de l'exdirector esportiu de clubs com el Getafe, el Rayo, l'Elx i l'Espanyol va superar el de l'exjugador blaugrana, un dels motius principals pels quals Abidal va presentar la dimissió.