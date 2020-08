El Saragossa fa oficial el fitxatge del lateral figuerenc Pep Chavarría

El Saragossa va fer oficial ahir el fitxatge del figuerenc Pep Chavarría, que firma per quatre temporades i serà presentat durant els pròxims dies. El lateral, de 22 anys, arriba lliure deprés d'acabar el seu contracte amb l'Olot, que li va donar l'oportunitat de debutar a Segona B l'estiu de 2018 després de fixar-se en el seu potencial quan defensava la samarreta del Figueres a Tercera.

Chavarría ja va començar a entrenar amb el conjunt aragonès el passat dimecres 12 d'agost, tot i que el club va preferir esperar una setmana, un cop superada la revisió mèdica, per anunciar la seva incorporació. «Molt feliç d'unir-me a un club històric com el Saragossa. Amb la màxima il·lusió i ambició per ajudar l'equip a aconseguir els objectius», va comentar el futbolista a les seves xarxes socials.

El lateral esquerre és la primera incorporació del Saragossa per al curs vinent, juntament amb Haris Vuckic, Jair Amador i Sergio Bermejo, després de caure eliminat del play-off d'ascens contra l'Elx amb un gol de Nino. Chavarría, que ha rebut ofertes de diversos clubs de Segona A, farà el salt a la categoria de plata de la mà dels aragonesos que estan pendents de confirmar el nou tècnic que substitueixi Víctor Fernàndez, que va acomiadar-se.