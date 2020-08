Barça i Atlètic volen estar a la semifinal de la Champions femenina (18.00)

La Lliga de Campions femenina aixeca avui el teló de la seva particular final a vuit i ho fa amb dos partits. Si d'una banda el Glasgow City i el Wolfsburg s'enfrontaran a Anoeta a les 6 de la tarda, a partir de la mateixa hora el Barça buscarà un lloc a les semifinals a San Mamés contra l'Atlètic de Madrid. El conjunt blaugrana, actual subcampió continental i equip que arriba a quarts per cinquena temporada consecutiva, s'enfronta a un rival minvat. Ludmila da Silva i Virgínia Torrecilla no hi són per sanció i malaltia, respectivament, a banda que cinc jugadores matalasseres van donar positiu per covid-19.