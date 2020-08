Deulofeu: «Koeman no va aportar-me res i el Barça a mi no em fa cap pena»

L'exdavanter blaugrana Gerard Deulofeu, ara enrolat a les files del Watford anglès, va criticar durament el nou entrenador del Barça, l'holandès Ronald Koeman, que el va tenir sota les seves ordres a l'Everton. «Koeman no em va aportar res en els sis mesos que vaig estar amb ell a l'Everton. Ja veurem com li va al Barça», va afirmar durant una entrevista al programa El club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.

El jugador semblava ressentit per la seva sortida del club blaugrana i, quan se li va preguntar per la humiliant eliminació en els quarts de final de la Lliga de Campions contra el Bayern de Munic (2-8) va mostrar-se molt dur amb el seu exequip. «El Barça no em fa cap pena. Ara mateix m'és absolutament igual», va manifestar Deulofeu, que va confirmar que sortirà del Watford aquest estiu després del descens del conjunt britànic, tot i que encara no sap quin serà el seu proper destí: «La Lliga espanyola és una opció».