El Peralada inicia la pretemporada a l'espera de la data oficial de la Lliga

El Peralada d'Albert Carbó ja torna a entrenar-se amb la il·lusió i l'energia renovades. Després de passar la revisió mèdica, l'equip va començar abans d'ahir la pretemporada sense tenir encara la data oficial de l'inici de la Lliga. «Continuem a cegues, però anem amb la mentalitat que la temporada s'inicia el dia 4 d'octubre i ens estem preprant des del primer minut per arribar amb les màximes condicions possibles a la jornada 1», assegura el tècnic.

Carbó va comptar amb els 16 jugadors confirmats de la plantilla i també va cridar els joves del filial Aleix Caball i Pau Téllez, que «estaran en dinàmica del primer equip», i els juvenils Albert González, Biel Font i Carlos Martín. «Va anar molt bé. Vam iniciar la pretemporada tot el grup, a l'espera que arribin les últimes incorporacions. Els jugadors estan molt motivats i il·lusionats per aquesta arrancada», explica. Per contra, el tècnic perd Toni Cunill i Albert Canal, que no seguiran al club.

Per evitar contagis de coronavirus, els xampanyers han estat treballant en un protocol propi mentre no els arriba el de la Federació: «Des de la junta directiva es va fer un protocol intern que seguim estrictament. No fem servir els vestidors, fem control de temperatura, rentat de mans... Donem valor a la salut per davant de tot i, en l'àmbit futbolístic, el més important és no perdre jugadors. Hem de mirar pel grup». A l'inici de la pretemporada també hi va assistir el president Miquel Llobet, que va «agraïr la continuitat dels jugadors i el cos tècnic, donar la benvinguda als nous i conscienciar que és una temporada atípica, però que afrontem amb la màxima il·lusió. Interntarem seguir la línia de la temporada passada».

Els de Carbó van quedar-se a les portes de participar al play-off d'ascens, després que la competició es donés per finalitzada i limités la promoció als quatre primers de cada grup. El Peralada va acabar cinquè amb 46 punts i la millor puntuació de la segona volta (21 punts dels 24 possibles). Agafant el seu debut a Tercera com a referència, l'entrenador comenta que «seguirem treballant com vam fer l'any passat amb la il·lusió de fer una gran temporada per segon any consecutiu».



El Banyoles fa avui les proves

L'equip de Pitu Batlle se sotmetrà aquesta tarda al test ràpid serològic i demà començarà la pretemporada a porta tancada. El Girona B ja s'exercita des de la setmana passada, mentre que el Figueres s'ha dividit en dos grups de treball físic i s'esperarà fins al dilluns per entrenar amb l'equip al complet.