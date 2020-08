Presentació Pedri: «L'opció és quedar-me i aprendre dels millors»

El nou entrenador del Barça, Ronald Koeman, va deixar clar durant la seva presentació que confia que Leo Messi segueixi capitanejant l'equip i pugui així jugar sota les seves ordres: «M'encantaria treballar amb Messi, perquè Messi et guanya partits. És el millor del món i el vols tenir al teu equip, no a l'equip contrari». És per això que l'holandès va optar per reunir-se de seguida amb Messi, que va interrompre les seves vacances a la Cerdanya segons la televisió argentina TyC Sports.

El principal motiu de la reunió amb l'argentí era conéixer de primera mà les seves impressions sobre els canvis que Koeman té previstos a la plantilla i aclarir el seu futur al Barça. La reunió, segons RAC-1, no hauria anat bé i Messi li hauria dit a Koeman que es veia més a fora que a dins del Barça, tot i ser conscient de la dificultat que tindrà per marxar. L'astre s'està plantejant marxar aquest mateix estiu després del fracàs a la Lliga de Campions contra el Bayern de Munic (2-8). Ara bé, com ha recordat el club, té contracte fins el 2021 i una clàusula de 700 milions d'euros només a l'abast d'uns pocs escollits com el PSG i el Manchester City.

El club i Koeman tenen l'objectiu de retornar la il·lusió a l'astre argentí, que acaba de complir 33 anys, però de moment ja sap que Messi té molts dubtes de seguir. Koeman també té la intenció de veure's amb la resta de veterans com Luis Suárez, Gerard Piqué, Jordi Alba o Sergio Busquets. «Només vull treballar amb gent que vol ser aquí i donar el màxim», va advertir en la seva presentació. En aquest sentit, també vol trobar-se amb els futbolistes més joves per explicar-los els seus plans. De moment, ja té Trincao i Pedri.



Éric Abidal confirma la dimissió

L'exsecretari tècnic del Barça Éric Abidal va confirmar ahir que va dimitir del càrrec i que renuncia «a l'any de contracte» que li quedava amb el club blaugrana en una carta de comiat dirigida a l'afició que va publicar al seu compte d'Instagram. Va explicar que han sigut «dues temporades intenses» que finalitza «per decisió pròpia», tot i que la junta el va ratificar-lo al càrrec.