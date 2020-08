L'assemblea de la Federació Catalana aprova a Blanes els plans de competició

La Ciutat Esportiva Blanes va ser la tarda-vespre de dijous la capital indiscutible del futbol arreu de Catalunya, a través de l'Assemblea General Ordinària que hi va celebrar la Federació Catalana (FCF). S'hi va d'aprovar el Pla de Competició de la Temporada 2020-2021 per majoria absoluta dels 330 assembleistes que van participar-hi. Com a principal novetat, aquesta temporada presentarà subgrups distribuïts per proximitat geogràfica. Hi haurà dues fases de competició a Primera i Segona Catalana, amb l'inici de lliga previst a partir del cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, i amb l'aplicació del protocol d'actuació elaborat de forma conjunta amb la Secretaria General de l'Esport.