Pacheta: «El Girona em mereix tot el respecte, però no ens fa por»

L'entrenador de l'Elx, José Rojo 'Pacheta', ha afirmat aquest dissabte que l'opció d'estar a un partit d'aconseguir l'ascens a Primera li sembla un somni, però ha indicat que és real i que el seu equip farà tot el possible per aconseguir-ho en el partit de tornada de l'eliminatòria contra el Girona, demà a la nit a Montilivi. Els alacantins s'entrenen aquest vespre (19.00) i no viatjaran a Girona fins demà al matí.

El preparador burgalès, que va oferir una roda de premsa telemàtica des de San Pedro de Pinatar, lloc de concentració, no preveu un partit diferent al de l'anada (0-0) en la "intenció" de tots dos conjunts i va admetre que ha visualitzat l'ascens "perquè aquest equip ha demostrat que pot lluitar per un somni inimaginable fa un any".

"Els jugadors han respost sempre en situacions dures. És una final perquè no hi ha més i així ho estem preparant i el tenim al cap ", va dir Pacheta. El seu equip necessita guanyar o un empat amb gols per assegurar l'ascens. L'entrenador de l'Elx ha dit que "no tenim por del Girona", tot i que ha indicat també que "és un rival que em mereix tots els respectes perquè són molt bons, però estem aquí per alguna cosa i anem a per un somni". "Pot passar de tot perquè és futbol, però passi el que passi vull que el meu equip estigui sempre dins de l'eliminatòria".