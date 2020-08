El Sevilla guanya l'Inter i aconsegueix la sisena Lliga Europa

El Sevilla va proclamar-se ahir campió de la Lliga Europa per sisena vegada en la seva història, després de guanyar l'Inter de Milà (3-2) a la final que es va disputar a Colònia (Alemanya), en un torneig que serà recordat pel seu format atípic a causa de la pandèmia de coronavirus. El porter cedit pel Girona, Bounou, va tornar a ser protagonista amb les seves grans aturades per donar la victòria als de Julen Lopetegui. A l'equip també hi ha el gironí Joan Jordan.

Tot es va decidir a la represa després de marxar als vestidors amb un empat a dos al marcador, després d'un primer temps elèctric i amb gols. El primer del belga Lukaku de penal, que va remuntar l'holandès De Jong amb un doblet. Godín tornaria a igualar la balança.

El central brasiler Diego Carlos va decidir amb una xilena que segellava el 3-2 als 74 minuts amb l'ajuda de Lukaku.