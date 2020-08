El Barça comunica el positiu de Pjanic per coronavirus

El FC Barcelona ha anunciat aquest diumenge el positiu per coronavirus de Miralem Pjanic, fitxatge blaugrana de cara a la imminent pròxima temporada i que haurà de retardar l'arribada al seu nou equip.

"Miralem Pjanic ha donat positiu en la prova PCR a la qual es va sotmetre el dissabte 22 d'agost després de tenir algunes molèsties. El jugador es troba bé de salut i està aïllat al seu domicili", va anunciar el quadre culer en un comunicat.

El migcampista bosnià va fitxar pel Barça a la fi de juny però va completar la temporada amb la Juventus. El club italià no va aconseguir avançar de vuitens de final de la Lliga de Campions. Conseqüentment, Pjanic està de vacances des del set d'agost.

"Per aquest motiu, el jugador no viatjarà a Barcelona fins dintre de 15 dies per a incorporar-se a la disciplina blaugrana", afegeix el Barça amb el contratemps en el seu, de moment, fitxatge estrella.