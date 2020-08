El gironí Maverick Viñales salta de la seva moto a 220 km/h després de quedar-se sense frens

El pilot portuguès Miguel Oliveira (KTM) s'ha apuntat una sorprenent victòria en el Gran Premi de Estiria de MotoGP, ja que arribava tercer a l'última corba i ha aprofitat els errors de Jack Miller (Ducati) i Pol Espargaró (KTM), que barallaven pel triomf, per a superar a tots dos.



La carrera 900 en la història de la categoria regna, i segona consecutiva al Red Bull Ring austríac, ha tornat a estar plagada d'emoció i ha deixat amb la mel en els llavis als espanyols Joan Mir (Suzuki) i Espargaró, que han somiat amb el triomf.



Segon accident en menys d'una setmana

Igual que va passar la setmana passada, una bandera vermella va partir la carrera en dues. L'origen aquesta vegada va ser la Yamaha del gironíque va aconseguir salvar un incident molt perillós. Quan rodava a, han fallat els frens de la seva moto i s'ha hagut de tirar al terra en marxa, per sort sense conseqüències per a la seva salut. El seu Yamaha s'ha estavellat contra les proteccions i s'ha incendiat a l'instant. Ha estat la culminació d'un dia de 'malson' per a la marca del pilot de Roses.Fins a aquest moment, el gran dominador ha estat, que partia des de la tercera posició i de seguida ha capturat el lideratge. El mallorquí ha iniciat una actuació superba i ha aconseguit escapar-se en solitari fins a aconseguir una renda superior als dos segons sobre els seus rivals, quan de sobte ha començat a onejar la bandera vermella.Després de l'obligat pas per 'boxs', els pneumàtics del seu Suzuki ja no han aguantat en la segona part de la carrera, composta per 12 voltes, i s'ha hagut de conformar amb la quarta posició final, veient des de lluny la baralla pel triomf entre Espargaró, Miller i l'inesperat Oliveira.Espargaró s'ha posat al capdavant mancant sis girs i ha intentat assajar l'escapada, però els seus perseguidors han aguantat fins a arribar a la fatídica última volta. L'espanyol i l'australià s'han regalat avançaments, però en la corba final els dos s'han anat de llarg, víctimes de les seves pròpies ganes, i han deixat la porta oberta per a l'atent Oliveira, que no ha desaprofitat un 'regal' tan sucós.Quant a la classificació general,(Yamaha) es manté al capdavant malgrat la seva tretzena posició. Després de cinc carreres disputades en la categoria reina, el francès té 70 punts i avantatja en tres al seu perseguidor(Ducati), cinquè aquest diumenge, mentre que Viñales és el millor espanyol, cinquè a 22 del lideratge.