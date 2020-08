Pol Espargaró s'apunta la primera «pole» al GP d'Estiria

Pol Espargaró (KTM RC 16) va aconseguir finalment ahir la seva anhelada pole position amb el fabricant austríac en ésser el més ràpid en la segona classificació per al Gran Premi d'Estiria de MotoGP, al circuit Red Bull Ring de Spielberg, per davant del japonès Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) i del francès Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19). Maverick Viñales sortirà cinquè.

A la primera classificació, Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) va estar un temps al capdavant però en el tram final el van superar Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20) i Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19). En els minuts finals tot va canviar i al final van aconseguir el pas a la segona classificació Zarco i Petrucci, mentre que Valentino Rossi se n'anava per terra en el revolt nou quan intentava superar el registre dels seus rivals.

Fabio Quartararo va ser el primer a marcar volta ràpida, per davant del seu compatriota Johann Zarco, en 1: 23.866, encara que les diferències entre els primers classificats eren pràcticament inexistents i, de fet no va trigar gaire Pol Espargaró a rebaixar-lo rodant en 1 : 23.645. Una volta més tard, Takaaki Nakagami va aturar el cronòmetre en 1: 23.602 que li donava el liderat, amb els pilots de Ducati i Suzuki una mica endarrerits en aquesta baralla contra el d'Honda, KTM i les Yamaha de Quartararo i Viñales.

A menys de dos minuts per al final Pol Espargaró va recuperar la primera posició en rodar tot just vint-i-dues mil·lèsimes de segon més ràpid que Nakagami, en 1: 23.580, encara que el japonès va intentar recuperar la primera plaça i així aconseguir la seva primera «pole position», però es va cancel·lar el seu retorn en superar els límits del circuit al primer revolt. El pilot de Granollers va aconseguir així la seva primera «pole position» per davant de Nakagami i Zarco, que va tenir una actuació més que encomiable, sobretot perquè el francès va sortir a pista sabent que per sanció haurà de sortir a cursa des del carrer de tallers i , a més, tot just tres dies després de ser operat d'una petita fractura d'escafoides. Joan Mir (Suzuki GSX RR) serà el gran beneficiat d'aquesta situació, ja que en complir la seva sanció Zarco, ell «hereta» el seu lloc a la primera línia de sortida, amb Jack Miller, Maverick Viñales i Alex Rins a la segona.

En Moto 3 el líder de la categoria, el gironí Albert Arenas (KTM), que va començar amb bones sensacions la recerca del seu quart triomf de l'any, es va frenar ahir amb la novena posició de sortida per la cursa d'avui.



MotoGP: 1. Pol Espargaró, 1:23.580; 2. Takaaki Nakagami, 1:23.602; 3. Johann Zarco, 1:23.632 (per sanció sortirà des del pit lane); 4. Joan Mir, 1:23.678; 5. Jack Miller, 1:23.700; 6. Maverick Viñales, 1:23. 778; Moto2: 1. Aaron Canet, 1:28.787; 2. Jorge Martín, 1:28.905; Moto3: 1. Gabriel Rodrigo, 1.36.470; 9. Albert Arenas, 1:37.072;