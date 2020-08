Alonso, 21è a les 500 Milles d'Indianapolis

El japonès Takuma Sato, amb l'Honda número 30 de l'equip Rahal Letterman Lanigan Racing, es va proclamar campió de la 104 edició de les 500 Milles d'Indianapolis per davant del neozelandès Scott Dixon en una accidentada cursa que van haver d'abandonar vuit pilots. Entre els que no van acabar la competició hi va haver el català Àlex Palou -que resideix a Girona-, que va tenir un accident sense importància quan estava en plena remuntada. Per part seva, Fernando Alonso, perjudicat per una errada de l'equip quan també estava guanyant posicions, va acabar la cursa en 21a posició. El pilot asturià va seguir una estratègia conservadora per estalviar benzina i poder remuntar al final, però una aturada desafortunada al pit lane el va deixar sense opcions. El tercer lloc va ser per al nord-americà Santino Ferrucci i el principiant mexicà Pato O'Ward va acabar en una meritòria sisena posició.



Segona victòria de Sato

Sato, de 43 anys, va aconseguir el títol per segona vegada en la seva carrera després de fer-ho també el 2017 amb l'equip Andretti Autosport. La cursa es va suspendre a la volta 194 després de produir-se l'accident del nord-americà Spencer Pigot.