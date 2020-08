Angeliño, amb un passat ben breu a Montilivi, és a l'agenda del Barça

Ronald Koeman va ser la primera pedra de la reconstrucció d'un Barça caduc, que va tocar fons uns dies enrere amb la sagnant eliminació a la Lliga de Campions a mans del Bayern de Munic. El club va anunciar que treballa per dur a terme un munt de canvis a l'estructura del primer equip i els noms dels futuribles en són un bon grapat. L'últim que ha aparegut a escena és el d'Angeliño Tasende. El gallec, de 23 anys, és un lateral esquerre que pertany al Manchester City i que aquesta última temporada n'ha disputat la seva segona meitat a les files del RB Leipzig, flamant semifinalista de la màxima competició continental. L'acord de préstec del City amb el conjunt alemany contemplava una opció de compra de 30 milions d'euros, quantitat que el Leipzig en un principi no pagarà. Tampoc el Barça, que això sí està disposat a negociar per ell. L'opció d'Angeliño és de present però sobretot de futur. Va arribat a Manchester ben jove, el 2013, procedent del futbol base del Deportivo. Des de llavors ha anat encadenant cessions. Després de tastar el futbol nord-americà, amb un préstec al New York City, aterrava a Montilivi, però no arribaria ni a debutar.



Pjanic, positiu per COVID-19

D'altra banda, el bosnià Miralem Pjanic, nou jugador del Barcelona, ha donat positiu per COVID-19 en la prova PCR a què es va sotmetre dissabte. Per tant, Pjanic no es traslladarà a Barcelona fins d'aquí a quinze dies per incorporar-se a la plantilla.