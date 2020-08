El Bayern regna a Europa

Ningú ha fet més ni millors mèrits per guanyar la Lliga de Campions d'aquesta temporada que el Bayern de Munic, el recorregut fins al títol del qual ha estat tan impecable com el seu desenllaç: campió d'Europa gràcies a un gol de Kingsley Coman i dues aturades de Manuel Neuer. En dos detalls, en el domini de les àrees, la pròpia i l'aliena, va quedar determinada la resolució de la final de la competició de les competicions de clubs, que va despertar de nou la frustració del PSG, que no en té prou amb guanyar-ho tot a França i almenys de moment no té suficients arguments per triomfar a Europa.

El Bayern de Munic ha estat el millor. No hi ha interpretacions possibles. Ni matisos. Ho ha guanyat tot en aquesta edició de la Lliga de Campions; cada un dels onze partits que l'han dirigit amb la rotunditat d'un favorit insuperable fins a la fase final i el cim a Lisboa, amb una quantitat de gols increïble en un torneig tan curt, 43 -una mitjana de gairebé quatre per partit. Una barbaritat. Com el seu esprint final, en què a més ha lluït una autoritat inusitada en rondes tan altes. La culminació va ser ahir davant el París Saint Germain, sense tanta superioritat, però amb la mateixa eficàcia que sempre transmet, perquè el Bayern també guanya per la mínima. També sap patir. I té un porter indiscutible.

Neuer és història i present. Ell va frustrar Neymar en la primera ocasió. Dues vegades en un instant. Dues aturades decisives. A la vora del descans, Mbappé li va regalar una rematada que era gol o gol. Després hi va haver algun exemple més al segon temps; per exemple, una altra vegada des del terra, quan va apagar una altra immillorable opció de Marquinhos. La primera van ser encara amb 0-0, aquesta ja amb el 0-1 a favor del seu equip.

El PSG va entendre millor el primer temps. La seva pressió va ser més eficaç i el seu pla més clarivident: recuperar la pilota amb celeritat, moltes vegades a camp contrari, i amb la mateixa velocitat va llançar els seus atacs. En tot cas, el Bayern també va tenir les seves opcions, ja que Lewandowski va rematar al pal. A la represa, els alemanys es van fer amb el control del partit i Coman, amb una rematada de cap, va fer el gol decisiu. L'equip francès ho va intentar fins al final, però el marcador ja no es va moure.