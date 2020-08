Viñales pateix un altre ensurt i s'ha de llançar de la moto a 220 km/h

El pilot portuguès Miguel Oliveira (KTM) va apuntar-se una sorprenent victòria en el Gran Premi d'Estiria, després d'arribar tercer a l'últim revolt i aprofitar els errors de Jack Miller (Ducati) i Pol Espargaró (KTM), que lluitaven pel triomf, per superar-los a tots dos. La cursa 900 a la història de la categoria reina, i segona consecutiva al Red Bull Ring austríac, va tornar a estar plena d'emoció i va deixar amb la mel als llavis els espanyols Joan Mir (Suzuki) i Espargaró, que van somiar amb el triomf.

De la mateixa manera que va passar en l'anterior GP, una bandera vermella va partir la carrera en dos. L'origen aquesta vegada va ser la Yamaha del gironí Maverick Viñales, que va aconseguir salvar-se d'un incident molt perillós. Quan rodava a 220 quilòmetres per hora, van fallar els frens de la seva moto i va haver de tirar-se en marxa, per sort sense conseqüències per a la salut. La seva Yamaha es va estavellar contra les proteccions i es va incendiar a l'instant. Va ser la culminació d'un dia de «malson» per a la marca del diapasó.

Fins a aquell moment, el gran dominador havia estat Joan Mir, que partia des de la tercera posició i de seguida va capturar el lideratge. El mallorquí va iniciar una actuació superba i va aconseguir escapar-se en solitari fins a aconseguir una renda superior als dos segons sobre els seus rivals, quan de sobte va començar a onejar la bandera vermella. Després de l'obligat pas pels boxs, els pneumàtics de la seva Suzuki ja no van aguantar a la segona part de la cursa, composta per 12 voltes, i es va haver de conformar amb la quarta posició final, veient de lluny la lluita pel triomf entre Espargaró, Miller i l'inesperat Oliveira.



L'oportunista Oliveira

Espargaró es va posar al davant a falta de sis girs i va intentar assajar l'escapada, però els seus perseguidors van aguantar fins arribar a la fatídica última volta. El català i l'australià es van regalar avançaments, però al revolt final els dos es van passar de llarg, víctimes de les seves pròpies ganes, i van deixar la porta oberta per a l'atent Oliveira, que no va desaprofitar un «regal» tan sucós.

Pel que fa a la classificació general, Fabio Quartararo (Yamaha) es manté líder malgrat la seva tretzena posició. El francès té 70 punts i avantatja en tres el seu perseguidor Andrea Dovizioso (Ducati). En Moto3 el gironí Albert Arenas, que sortia novè, va poder arribar fins al cinquè lloc. La victòria va ser per Vietti.