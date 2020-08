El Barça serà l'únic català de Primera trenta anys després de l'últim precedent

La derrota del Girona contra l'Elx manté els de Montilivi per segon any seguit a Segona i, al mateix temps, deixa el Barcelona com a únic representant català a Primera després del descens de l'Espanyol.

Des de la temporada 1989-1990, el Barcelona sempre havia estat acompanyat per algun altre conjunt català en la màxima categoria. L'Espanyol va jugar a Segona en la 1993-1994 i va ser el Lleida qui va estar a Primera.

De fet, sense anar més lluny en els cursos 2017-2018 i 2018-2019, Catalunya va tenir tres conjunts a Primera: Barcelona, Espanyol i Girona. L'anterior precedent va tenir lloc el 2006-2007, quan va ser el Nàstic de Tarragona qui va acompanyar els blaugranes i els blanc-i-blaus a la màxima divisió espanyola.

El rècord es va aconseguir en la temporada 1947-1948, quan van coincidir a Primera quatre conjunts catalans: Barcelona, Espanyol, Nàstic i Sabadell.

La resta de clubs de Catalunya que alguna vegada han jugat en l'elit del futbol espanyol són el Lleida, l'Europa i el Club Deportiu Condal, que quan va pujar a Primera en la temporada 1955-1956 va haver de deixar de ser el filial del Barcelona.

La temporada vinent, la Federació Catalana de Futbol tindrà tres clubs a Segona: Espanyol, Girona i Sabadell.