L'Olot engega motors tot i la incertesa de la Federació

L'Olot 2020/21 es va posar en marxa ahir amb una primera sessió d'entrenament al Morrot. La pretemporada arrenca amb incertesa perquè els clubs de Segona B continuen sense saber ni quan començarà la lliga ni quin format tindrà la categoria, ara que passa de 80 a 102 equips. A més, la crisi sanitària provocada pel coronavirus obliga a extremar les precaucions i s'ignora quina afectació tindrà quan arrenquin els campionats. Si és que ho fan.

Raúl Garrido va comptar per la primera sessió amb els juvenils Marc Quer i Marc Gayolà (porters); i Joel Farrés i Marc Pijoan (migcampistes). Des del filial del Sant Jaume es van exercitar Àlex Garcia i Enric Genís. Les altres cares noves van ser les dels fitxatges d'aquest estiu, Roger Escoruela, Albert Batalla i Juan Delgado (més Joel Arumí, que torna de la cessió al Figueres). Hèctor Simon, lesionat després de caure amb la bicicleta, va ser la gran absència. «Són molt mesos sense entrenar, sense competir, i teníem ganes d'ajuntar-nos de veure'ns les cares i de poder gaudir d'allò nostre que és el futbol, la pilota i els entrenaments», va explicar Garrido. El tècnic va fer un parlament inicial als jugadors, igual com també ho va fer el president, Joan Agustí, i el secretari tècnic Sergi Raset, i tot seguit l'equip es va començar a exercitar al Morrot.

La incertesa, però, és ara mateix la gran preocupació de l'Olot i de la resta de clubs de Segona B, i més quan les informacions que arriben sobre la situació de la crisi sanitària no són gens alentadores. Garrido va dir que «no sabem encara quan començarem però almenys aquest primer pas d'entrenar, d'ajuntar-nos i tornar a la feina és positiu». El tècnic també considera que «és una miqueta estrany que encara no hi hagi data d'inici de la lliga de Segona B, ni tampoc, oficialment, quin format tindrà. Esperem que sigui el més aviat possible».

Extraoficialment una possible data d'inici podria ser el 18 d'octubre. Això voldria dir que «tenim vuit setmanes per treballar, hem de tenir en compte que venim de molt de temps aturats i hem de posar-nos a la feina. És una mica estrany però hem d'adaptar-nos a la situació global si és indefinida i una mica preocupant». L'Olot no juga des del 9 de març a Badalona i tanta inactivitat preocupa al tècnic, sobretot per veure «quina serà la resposta de l'equip. És una incògnita per a tothom a excepció dels que han jugat play-off, que sí tenen una referència més pròxima. És la vida, és el que ens ha tocat passar i ho farem de la millor manera». L'Olot vol ser extremadament prudent amb les mesures de seguretat per evitar la propagació de la pandèmia i per això periòdicament faran proves als jugadors, «en principi, setmanalment».

El capità Albert Blàzquez, per la seva banda, va explicar com s'ha anat mantenint en forma aquests mesos: «Com que al juny vam fer uns exercicis que hem seguit, estem bé. Ens han fet les proves de grassa i les proves físiques i han sortit força millor que quan vàrem venir l'any passat. La gent s'ha cuidat i estem motivats. Volem seguir amb el ritme que estàvem quan es va aturar la competició. Segons Blàzquez, «de ganes n'hi ha moltes» i ha recordat que durant el confinament «ens passaven mensualment els plannings d'entrenament. Fins i tot quan no podíem sortir de casa feiem entrenaments per posar en pràctica en dos metres quadrats».

Sobre la indefinició de la Federació, el futbolista garrotxí va dir que «a veure si en les pròximes setmanes la Federació fixa un protocol definitiu i es determina quan començarà la lliga, en tenim moltes ganes».