Messi comunica al Barça que pretén abandonar el club

El mitjà argentí TyC Sports ha informat que Leo Messi hauria comunicat al Futbol Club Barcelona, mitjançant el burofax, que vol marxar del club de manera immediata. Així mateix, la mateixa font informa que pretén acollir-se a una clàusula del seu contracte que li permet rescindir-lo de forma unilateral i de manera immediata al final de cada temporada -malgrat el fet que aquesta ja ha conclòs-. Agafant-se en aquesta clàusula, tal com ha pogut confirmar El Periódico, del mateix grup editorial del Diari de Girona, vol marxar gratis i, per tant, sense que el FC Barcelona cobri per la seva sortida del club.



El davanter argentí de 33 anys, que tenia contracte en vigor fins a l'any 2021 amb una clàusula de rescissió de 700 milions d'euros, d'aquesta manera pretén acabar la seva era al club català, en el qual ha disputat 729 partits, marcat 633 gols i guanyat deu títols de Lliga, vuit Supercopes d'Espanya, sis Copes del Rei, quatre Lligues de Campions, tres Mundials de Clubs i tres Supercopes d'Europa.



Leo Messi ja va comunicar fa menys d'una setmana a Ronald Koeman, el nou entrenador, que es veia més fora del Barça que dins. Tant Koeman, que pretenia que l'argentí liderés el nou projecte de l'equip, com el club, tenien la confiança que Messi continués al FC Barcelona, motiu pel qual el posicionament oficial era que el jugador era intransferible. A hores d'ara el Futbol Club Barcelona no ha realitzat cap comunicat oficial sobre els fets.



Un dels motius que podrien haver provocat aquesta decisió de Leo Messi ha estat que Koeman no compti amb Luis Suárez per la pròxima temporada, ja que 24 hores després que es comuniqués que el jugador uruguaià no entrava en els plans del nou entrenador, Messi ha enviat el burofax al Barça per rescindir el seu contracte.



Atenint-nos a les informacions emeses per TyC Sports, després de comunicar que vol desvincular-se del club al qual va arribar quan tenia només 13 anys i on va debutar amb el primer equip amb 17 anys en un derbi contra el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, de la mà de Frank Rijkaard, el jugador de Rosario haurà de buscar un nou destí en el seu tram final de carrera com a futbolista.





?? Messi quiere irse del Barcelona ??

Leo le comunicó al club catalán que quiere abandonar el equipo. Se acogería a la cláusula de su contrato que le permite rescindir unilateralmente al final de cada temporada. pic.twitter.com/P8F0zHMa5W — TyC Sports (@TyCSports) August 25, 2020