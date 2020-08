«Intento ser un exemple cada dia al vestidor perquè les coses no són fàcils»

Com a casa, enlloc. De seguida que el base Albert Sàbat (1985, 1,80 m) va tenir referències del Bàsquet Girona, va tenir clar que era el moment de tornar a Fontajau. La seva progressió al Sant Josep i el Casademont –vinculat a l'Adepaf de Figueres– a l'ACB va fer que molts clubs de LEB Or com el Lleida, el Canàries, l'Alacant o el Burgos el cridessin i, fins i tot, tingués dues experiències a la Lliga Endesa defensant la samarreta de la Penya i l'Obradoiro. El seu traspàs al club de Marc Gasol a LEB Plata podria semblar un retrocés, però el projecte i el creixement de l'entitat a velocitat de creuer han demostrat tot el contrari. El debut a LEB Or ho ratifica i el llagosterenc se sent «orgullós» de formar-ne part. Amb 35 anys, assegura que té corda per estona.



Quan va tenir clar que havia pres la decisió més encertada tornant a Girona?

Des del primer moment. En tenia moltes ganes. Soc d'aquí i estava decidit de tornar. M'era igual la categoria perquè sabia que venia a un bon lloc. El club estava fent les coses molt bé i per això vaig venir.

Després de tants anys fora, també va influir l'aspecte familiar?

Sí, també hi havia el tema personal. És clar. Tinc dos nens i si no hi hagués hagut un bon club hauria intentat seguir a un altre lloc. Veient les ganes del Bàsquet Girona de créixer, tenia ganes de formar-ne part perquè soc d'aquí.

Es va fer realitat el salt a LEB Or, però com se celebra un ascens virtual?

Diferent (riu). Vam fer una rua virtual amb els companys, però rebre la notícia a casa confinat va ser diferent. Era una bona notícia en aquells moments, però ens hauria agradat aconseguir l'ascens a la pista i al costat de la nostra afició a Fontajau. Estem molt contents igualment. La majoria ens vam veure després, quan ja es podia, i ho vam celebrar en la intimitat. Amb alguns hem tornat a entrenar.

La LEB Or és més a prop de LEB Plata o l'ACB pel que fa al nivell de joc i competitivitat?

Potser diria que és més a prop de l'ACB. Tenim clar que el salt de LEB Plata a LEB Or hi serà perquè els jugadors són més físics, grans i fets. N'hi ha que coneixen molt bé la categoria i fa molts anys que hi són. Serà una lliga molt competida i tenim moltes ganes de formar-ne part.

Què li ha demanat Carles Marco des de la seva arribada?

Vam trobar-nos quan es va anunciar que seria el nostre entrenador i em va dir que estava content que jo en formés part. Jo també ho estic que ell hi sigui. Al juliol vam començar a veure quines idees tenia i són molt clares.

S'hi havia enfrontat mai a la pista? Què destacaria d'ell com a base?

Que jo recordi vam trobar-nos, mínim, una vegada quan jo estava a Vic a LEB Or i ell al Burgos. Era un jugador molt intel·ligent a la pista. Baixet, com jo, i molt bon tirador des de fora. Ha fet una gran carrera a l'ACB i també havia estat a la selecció espanyola. Va ser un grandíssim jugador.

Són un equip jove, amb fam, un pivot referent com en Biram Faye, vostè... Quines són les seves aspiracions?

Serem nous a la categoria, però tenim una plantilla molt competitiva amb jugadors que ja coneixen la LEB Or. Intentarem fer les coses el millor que puguem, sabent que som nous i ens hem d'acabar de conèixer entre tots. També l'entrenador. Treballarem fort en el dia a dia per arribar al màxim com a equip.

Dani Garcia va dir el dia de la seva presentació que l'atreia molt poder jugar amb vostè. Quins consells pot donar als més joves?

Per mi és un gran elogi. El meu màxim consell és intentar ser un exemple diari. S'ha de treballar i esforçar-se en el dia a dia perquè les coses no són fàcils i costa molt arribar al màxim nivell. S'ha de treballar moltíssim.

El retorn a l'ACB és més a prop a Girona?

(Rumia). Ja ho veurem. Tot just serà el nostre primer any a la LEB Or. És veritat que el camí del club és ascendent i s'està aconseguint tot molt ràpid, però de la LEB Or a l'ACB hi ha un gran salt. Som nous a la categoria i hem d'anar-hi creixent de mica en mica. Hem de tocar de peus a terra i fer un bon any. Tant de bo algun dia es pugui aconseguir.

Es veu al club en l'últim any de la seva carrera esportiva?

Suposo que sí. Tornar a marxar em costaria, però no se sap mai. Encara em queden uns anys de bàsquet i tant de bo els pugui complir aquí.

Marc Gasol diu sempre que vol retirar-se a Girona. Li agradaria jugar amb ell?

Tothom diria que sí a aquesta pregunta. I qui digui que no, menteix. És un dels millors jugadors del món i un pivot dominant a l'NBA. És un gran passador i un dels millors defensors de la Lliga. Que ell digui que algun dia vol jugar a Girona és un gran estímul per als jugadors i l'afició. Vam coincidir a la selecció catalana cadet i l'espanyola sots20 quan teníem 20 anys. Ara en tenim 35, fa molts anys que ens coneixem. Encara li queden molts anys de bon bàsquet a l'NBA.

Li agrada el sistema de dos subgrups o prefereix una Lliga de tots contra tots?

M'agrada més la forma antiga de tots contra tots, però ens hem d'adaptar. Com a club i com a jugadors anirem a totes en qualsevol format per intentar fer-ho el màxim de bé possible. Tenim moltes ganes de jugar, d'entrenar i estar en forma per arribar amb bones condicions als partits.

Què recorda de l'últim any a LEB Or amb el Sant Josep? Tot i els problemes econòmics, van fer una gran temporada...

També vam aconseguir fer un grup amb gent d'aquí, com questa temporada. Va ser bonic. Les coses ens van anar molt bé i ens vam classificar per al play-off. Llàstima que abans no tant. Per sort, ara hi torna a haver un bon club.