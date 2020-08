Jordi Farré presenta una moció de censura contra Bartomeu

Jordi Farré, precandidat a les eleccions del Barcelona el 2015 i qui ja s'ha postulat per als pròxims comicis, ha sol·licitat avui dimecres a les oficines del club una moció de censura contra Josep Maria Bartomeu i tota la seva junta directiva.





Com vaig dir ahir, acabo de presentar escrit per sol.licitar vot de censura contra Josep Maria Bartomeu i tota la seva junta directiva, no poden estar ni un minut més al capdavant del club.

És hora de fets i no de paraules. #votcensura2020 pic.twitter.com/oOLX1TT05t — Jordi Farré ?? (@JordifarreFcb) August 26, 2020

Farré, que en els últims comicis va aconseguir 2.033 de les 2.534 signatures per ser candidat, ha informat de la seva acció en un tuit en què ha dit que "Bartomeu i la seva junta directiva no poden estar ni un minut més al capdavant del club. És l'hora dels fets i no de les paraules".L'acció del precandidat arriba després de confirmar-se la decisió de l'estrella de l'equip, Leo Messi, d' abandonar el club aquest mateix estiu.Precisament aquest dilluns a la nit l'associació 'Manifest Blaugrana', presidida per Marc Duch, va anunciar la seva intenció de posar una moció de censura si divendres Bartomeu i la seva junta directiva no havien reconduït "la situació de Messi" i haguessin dimitit "de manera immediata per donar pas a una Comissió Gestora que convoqui eleccions com més aviat millor".A més, hi ha una altra plataforma de l'entorn blaugrana, 'Més que una Moció', que es va presentar públicament el 29 de juliol i va crear una pàgina web (mocio2020.cat) per recollir suports 'online' per presentar també una moció de censura.No obstant això, fins al moment aquesta plataforma no ha anat a buscar les paperetes per començar-la de forma oficial.Farré necessitarà reunir com a mínimdel club (el 2013 l'Assemblea de Compromissaris va aprovar que s'incrementés el percentatge del 5 al 15%), unes, perquè la moció de censura prosperi. Una cosa molt difícil d'aconseguir sense partits al Camp Nou pel mig.Segons els estatuts del club, el precandidat comptarà amb catorze dies hàbils a partir de l'endemà de la recollida de les paperetes. Des del 2018, quan l'Assemblea de Compromissaris el va aprovar, els dissabtes compten com a dies hàbils.En cas que Farré superés aquest 15% requerit, el club hauria de celebrar un referèndum que tan sols comportaria la destitució de l'actual junta directiva si així ho volguessin, almenys, el 66,6% dels votants.