Miquel Llobet dimiteix com a president del Peralada

El president del Peralada Miquel Llobet ha presentat la seva renúncia al càrrec, segons ha comunicat el club xampanyer aquesta tarda. Llobet, que ha presidit l'entitat durant tres anys, s'ha volgut acomiadar dels socis i simpatitzants amb una carta oberta que ha facilitat el Peralada.



Tot just la setmana passada, el president va parlar amb els jugadors coincidint amb l'inici de la pretemporada per agrair el seu compromís tenint en compte que el curs vinent serà "un repte que el club afronta unit i amb jugadors i tècnics motivats al màxim".





[OFICIAL] El President Miquel Llobet i Llambrich presenta la renúncia al seu càrrec a la Junta Directiva del Club.

El President ha volgut despedir-se amb una carta oberta als socis i simpatitzants del club.





CARTA OBERTA ALS SOCIS I SIMPATITZANTS DEL CF PERALADA:

Avui he presentat a la Junta Directiva del club la meva renúncia al càrrec de President del CF Peralada, càrrec pel que vaig ser escollit el juliol de 2017. Han estat uns anys molt intensos, amb una presidència molt complexe, fet pel qual vull adreçar-me a vosaltres amb aquesta carta oberta, per fer un breu repàs als meus 3 anys de dedicació al CF Peralada.En primer lloc cal contextualitzar el motiu pel qual he fet de president. Des de que vaig instal.larme a Peralada amb la meva família, ara fa 24 anys, molt aviat des de el club de futbol em van demanar moltes vegades la meva col.laboració professional com a metge traumatòleg que sóc, sense cap contraprestació més que l'estima que em manifestaren els diferents responsables i les plantilles del club, vaig operar i tractar molts jugadors, recordo una temporada en particular, en què vaig operar fins a cinc lesions de lligaments encreuats, aquesta col.laboració la vaig mantindre sempre amb totes les directives.Per aixó quan al juny de l'any 2016 es produí una situació crítica en el nostre club en motiu de la filiació amb el Girona FC, a través de l'acord signat per la directiva que em va precedir, inmediatament vaig col.laborar amb aquella junta per resoldre la qüestió, objectiu que entre tots vam assolir. D'allà en va sortir una candidatura de consens promoguda des del club i els seus entorns per dirigir el CF Peralada amb la meva persona com a president.En aquets 3 anys, el club ha resolt l'enrevessat acord de filiació amb el Girona FC, havent recuperat el control del club i la nostra identitat a partir de la temporada 2019-2020. Convé recordar que el Girona a finals de maig de 2019 va rescindir unilateralment el contracte de filiació vigent per 5 anys i ens va deixar sense jugadors ni tècnics, amb l'ingent feina de'n Nitus Santos com a Director Esportiu, del seu equip i de l'esforç dels meus companys de junta i empleats del club vam saber refer la plantilla assolint la 5a plaça de 3a Divisió a un pas de jugar el playoff d'ascens, malauradament aquesta projecció va quedar estroncada per la pandèmia de la Covid19.La junta que he tingut l'honor de presidir ha tingut present que l'objectiu prioritari del club fos el futbol formatiu, ja que el nostre futbol base dona servei a més de 250 nois de Peralada i de l'entorn, i gaudeix d'un merescut prestigi. Enguany a més, s'ha signat un acord de filiació amb l'UE Cabanes per promocionar el futbol femení i crear un equip filial masculí de 4a catalana, el Peralada-Cabanes B. Durant el nostre mandat al club, s'ha construït el camp de gespa artificial amb la total col.laboració i empenta de l'Ajuntament, vella reivindicació del club, s'han millorat les instal.lacions (vestidors, oficines, bar, ampliació de la tribuna i del camp de joc) i els comptes del club estan equilibrats i sense dèficit, superant els problemes generats per la nefasta filiació amb el Girona FC.La meva etapa com a directiu del CF Peralada acaba ara, no tinc més que paraules d'agraïment per a tots els que han col.laborat lleialment amb mí i els que no ho han fet no els ho retrec, ja ho he oblidat. Des d'aquí també vull demanar disculpes si algú s'ha sentit ofès o molest pel que hagi pogut fer o dir en l'exercici del meu càrrec i espero que no se'm guardi cap rancúnia.Finalment no puc més que desitjar-li al meu club, el CF Peralada molts èxits esportius, que de ben segur assoliran pel gran potencial que té l'entitat.Visca el Peralada!Miquel Llobet i Llambrich