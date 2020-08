Vasic ja és a Girona i només falta Gray per integrar-se als entrenaments de l'Uni

Les jugadores de l'Uni ja fa uns quants dies que s'entrenen a les ordres d'Èric Surís per preparar la temporada 2020-21, que hauria de començar el 6 de setembre amb la final de la Lliga Catalana contra el Cadí La Seu al Palau Blaugrana. El tècnic gironí va veure ahir com li arribava la penúltima peça de la plantilla, Sonja Vasic. L'alera sèrbia va passar la revisió mèdica pertinent de cada pretemporada i es va sotmetre al test PCR abans de començar a entrenar-se. Ho va fer en solitari perquè, seguint el protocol marcat pel club, fins que no se sàpiguen els resultats del test de COVID-19 no s'incorporarà al grup.

Un cop Vasic s'integri a la dinàmica d'entrenaments de la plantilla, només faltarà Chelsea Gray per integrar-se a l'equip. La nord-americana està disputant encara la WNBA amb LA Sparks. A l'espera del negatiu de Vasic i que arribi Gray, Surís ja treballa amb Júlia Soler, Laia Palau, Elonu, Araújo, Reisingerova i Oma, a més de les vinculades, Bagaria, Daura, Laia Moya, Iho López i Vane González.