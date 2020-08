Aleix Font: «Girona és el lloc ideal per jugar i sentir-me important»

Aleix Font, després de passar-se gairebé deu anys al Barça en equips de formació, «somiava» triomfar-hi al primer equip, amb el qual ja ha debutat, però per les circumstàncies que siguin aquest estiu n'ha acabat sortint. El Saragossa li va fer una proposta per quatre anys però el primer el passarà cedit al Bàsquet Girona, a la LEB Or, amb l'objectiu d'acabar d'explotar i fer el salt definitiu a l'ACB, on el curs passat va acabar amb l'Obradoiro. L'escorta és qui ha tancat la plantilla que tindrà Carles Marco a les seves ordres, un reforç de luxe per a un projecte que desborda «ambició».

«És un jugador ACB, més d'hora que tard hi jugarà. Representa l'exemple de perfil de jugador que busquem, té moltes qualitats, i ens enriquirà dia a dia», ha reflexionat el director esportiu, Jordi Plà, durant la presentació d'aquest dijous a Fontajau. Font, per la seva banda, de 22 anys, diu que ve per acabar de «desenvolupar-me i fer el pas que em falta. Tinc ganes de jugar i tornar a sentir-me important i Girona és el lloc ideal per fer-ho».

L'escorta va acabar convençut després de parlar amb Plà i amb el tècnic Carles Marco. Assegura que arriba «amb la màxima il·lusió per iniciar un nou projecte. Busco anar millorant i adquirint maduresa. Quan portes 4 anys de professional sembla que l'has de tenir però a vegades et falten petits matisos i aquí tindré l'ambient adequat». Aleix Font s'ha mostrat molt satisfet amb la plantilla i ha destacat que «quan em van proposar venir aquí el primer que vaig pensar va ser «que guai!» i vaig fer tot el possible per poder-ho fer realitat».

Amb experiència sobrada a LEB Or després d'haver-hi jugat amb el filial del Barça amb 17 anys, Font també va estar al Bamberg alemany, tot i no arribar a debutar-hi, i a l'Obradoiro, abans de desvincular-se del club blaugrana i fitxar pel Saragossa. L'interés del Girona li ha permès sortir un any cedit per explotar definitivament.