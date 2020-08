Boicot històric a la NBA per un nou cas de racisme

La NBA ha decidit posposar tota la jornada de 'playoffs' prevista per a aquest dijous després del boicot de Milwaukee Bucks en el seu partit davant els Orlando Magic, el cinquè de la sèrie, al no comparèixer com a protesta a les brutals accions policials als Estats Units.

La jornada va començar amb sorpresa a la 'bombolla d'Orlando' quan els Bucks no van saltar a la pista. El seu rival escalfava amb normalitat, però el conjunt de Miklwaukee seguia al vestidor. Quan faltaven quatre minuts per a la disputa del xoc, els jugadors dels Magic van decidir ingressar a la caseta davant l'absència de rival.

"L'NBA i l'Associació de Jugadors ha decidit avui -arran dels esdeveniments succeïts en el Milwaukee Bucks-Orlando Magic- posposar els tres partits que havien de jugar-se: Houston Rockets-Oklahoma City Thunder i Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers. El cinquè partit de cada sèrie serà reprogramat", ha indicat l'organització en un comunicat.

Per la seva banda, els Bucks van reivindicar la seva absència a través d'aquestes paraules: "És un gran desafiament tenir una apreciació i un desig de voler un canvi. Voler alguna cosa diferent i millor a Kenosha, Milwaukee i Wisconsin i després sortir a jugar", van justificar la seva absència.

Aquesta protesta arriba per demanar la "justícia racial" que demana l'equip en paraules del seu entrenador. Les protestes van començar als Estats Units després que diumenge circulés a les xarxes socials el vídeo en què es veu com un ciutadà, de 29 anys, Jacob Blake, rep 7 trets a curta distància per part d'un agent de Policia.

L'advocat Ben Crump, que representa Blake, ha assenyalat que aquest continua ingressat a cures intensives i que necessitarà sotmetre a més operacions. Els trets contra Blake, de 29 anys, que es trobava enfront dels seus tres fills quan es va produir l'incident, han provocat una nova onada de manifestacions a ciutats de tot el país.