El City és el candidat més ben situat per endur-se Messi

L'adeu de Leo Messi al Barça ha arribat abans d'hora motivat per les penúries esportives i institucionals que viu l'entitat blaugrana. Després de 20 anys, l'astre argentí ha decidit desvincular-se del club de la seva vida tal com va avançar el periodista Marcelo Bechler després de la humiliació històrica a la Lliga de Campions amb una derrota contra el campió Bayern de Munic (2-8). Messi, de 33 anys, va enviar un bruofax al Barça per notificar la seva voluntat d'abandonar el club acollint-se a la clàusula del seu contracte que li permetia marxar lliure abans del 10 de juny. Com que la temporada va acabar el 23 d'agost per causa de força major, els advocats de l'argentí consideren que encara és vigent.

La reacció del Barça va ser de negació considerant que la clàusula «d'escapatòria» va caducar i que la seva clàusula de rescissió és de 700 milions d'euros després de donar-lo automàticament per renovat. Conscient que la decisió de Messi és irreversible, el president Josep Maria Bartomeu va parlar ahir amb el capità blaugrana per intentar retenir-lo després d'expressar-li aquest desig per burofax. Precisament, s'ha iniciat una moció de censura contra Bartomeu per ser un dels màxims responsables que el de Rosario vulgui anar-se'n.



el manchester city



El Manchester City, propietat del City Football Group que és accionista del Girona, és ara mateix el club més ben posicionat per endur-se Messi. L'argentí va parlar amb Pep Guardiola per valorar la possibilitat de tastar la Premier League sota les odres del que ja va ser el seu entrenador al Barça, segons va explicar el programa El club de la mitjanit de Catalunya Ràdio. Els anglesos oferiran entre 100 i 150 milions si Messi no pot desvincular-se de forma unilateral, tal com va revelar ESPN. A més, hi ha la possibilitat que el City inclogui Eric Garica i Angeliño, amb passat al Girona -no va arribar a debutar-, per facilitar l'operació. La intenció de l'argentí és arribar a un acord amb el Barça per evitar acabar als jutjats i alleugerar el seu traspàs. També ha rebut l'interès de l'Inter de Milà i el Paris Saint-Germain.



planes toca el violí



El secretari tècnic Ramon Planes va assegurar ahir que el club treballa en el pròxim projecte esportiu pensant que Messi es quedarà: «No contemplem una sortida d'en Leo. La nostra idea és seguir treballant per construir un equip guanyador al voltant del millor jugador del món, del millor de la història».



moció de censura



Jordi Farré, precandidat a les eleccions del Barcelona el 2015 i qui ja s'ha postulat per als pròxims comicis, va sol·licitar ahir a les oficines del club una moció de censura contra Josep Maria Bartomeu i tota la seva junta directiva. Farré, que en els últims comicis va aconseguir 2.033 de les 2.534 signatures per ser candidat, va informar de la seva acció en un tuit en què va dir que «Bartomeu i la seva junta directiva no poden estar ni un minut més al capdavant del club. És l'hora dels fets i no de les paraules».



víctor font



L'oposició es va encendre i va tornar a demanar la dimissió de Bartomeu i la seva junta directiva i la convocatòria immediata d'eleccions. El precandidat Víctor Font va assegurar en una entrevista a EFE que el Barça ha de facilitar la sortida de l'argentí si el seu desig és marxar: «Sense cap dubte l'ha de deixar anar lliure. El president Bartomeu ja va dir en diferents ocasions que els jugadors que han estat els referents d'aquesta generació única s'han guanyat el dret a poder deixar el club quan vulguin. Així es va fer amb Andrés Iniesta i amb Xavi Hernández, i amb Messi sempre s'havia dit que es faria el mateix. Si ara ell ha decidit anar-se'n, el club ha de fer honor a aquest compromís i ser conseqüent amb el fet que Messi és el millor jugador de la història del club per facilitar-li la seva sortida».



emili rousaud



L'exmembre de la junta directiva de Bartomeu i que havia de ser el seu successor, Emili Rousaud, que s'ha postulat com a precandidat a les properes eleccions, també va dir que no li consta que «la dimissió de Bartomeu pugui solucionar la marxa de Messi». L'exvicepresident institucional, que va dimitir a l'abril com a conseqüència del «Barçagate», va comentar que el que hauria de fer Bartomeu és «seure amb en Leo per escoltar-lo i seduir-lo amb la intenció que vesteixi la samarreta blaugrana fins a la fi de la seva carrera professional». «Seria molt interessant pel bé del club que les eleccions fossin el més aviat possible per poder afrontar la triple crisi que està patint el club: esportiva, econòmica i instituciona», afegia.



bartomeu i la junta



El president del Barça volia parlar ahir amb Messi per convèncer-lo de seguir al club i, en cas de no aconseguir-lo, evitar resoldre el conflicte als jutjats amb un acord econòmic pel seu traspàs. Bartomeu es va trobar al vespre amb membres de la seva junta per valorar el tema. El club ven que no llença la tovallola, però la decisió de l'argentí no té marxa enrere: s'ha atipat del Barça.

messi s'entrenarà dilluns



L'argentí es presentarà dilluns vinent a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per participar al primer entrenament de Ronald Koeman i seguirà els seus compromisos amb el club fins que se solucioni la seva sortida. En aquest sentit, s'esperà que diumenge es faci els test PCR. La televisió argentina TyC Sports va explicar que Messi vol evitar problemes legals amb el club i tampoc que se li pugui obrir un expedient disciplinari.



burofax de setién



D'altra banda, Quique Setién també va enviar un burofax al club per reclamar que se li notifiqui l'acomiadament de forma oficial. Els blaugrana i Setién, que encara tenia contracte per dues temporades, van arribar a un acord per la seva liquidació, però el càntabre necessita els documents per poder optar a una altra banqueta.