Girona engega un projecte d'or

El retorn de Girona a la LEB Or, la segona categoria del bàsquet masculí espanyol, ha iniciat el compte enrere aquesta setmana amb les primeres revisions mèdiques als membres de la plantilla que dirigirà Carles Marco. Ahir, per exemple, van passar consulta Gerard Sevillano, el pivot holandès Olaf Schaftenaar, i el base Dani García. A més, també van tenir l'oportunitat de treballar individualment a Fontajau amb els tècnics assistents, en una primera presa de contacte del que vindrà a partir de l'1 de setembre, quan arrencarà oficialment la pretemporada. El club anunciarà properament la llista d'amistosos, tot i que el Bàsquet Girona ja sap que oficialment debutarà el 10 d'octubre (18.30) a Balaguer contra el Lleida en la Final de la Lliga Catalana LEB Or.

Girona, amb vint anys d'història a l'ACB, també ha tingut un equip a LEB Or, el Sant Josep, durant tres temporades (2009/10, 2010/11 i 2011/12). Després l'extingit club hi va renunciar per problemes econòmics i va acabar jugant a EBA abans de desaparèixer definitivament. Vuit anys més tard, i de la mà del nou club presidit per Marc Gasol, la ciutat tornarà a la categoria, amb un projecte ambiciós comandat per Carles Marco. De la temporada passada continuen només Sàbat, Cosialls i Sevillano. La resta de l'equip està format per Aleix Font (cedit pel Saragossa), Busquets (cedit pel Joventut) i Dani García (cedit pel Manresa), més els pivots Rozitis i Faye (Guipúscoa) i Olaf Schaftenaar (Canoe), l'aler-pivot Ryan Logan (Paderborn) i l'escorta Àlex Llorca (Corunya).