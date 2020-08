Jorge Almirón dirigirà l'Elx a Primera

L'Elx va anunciar ahir la contractació com a nou entrenador de l'argentí Jorge Francisco Almirón, que viurà la seva primera experiència al futbol espanyol després d'una trajectòria que l'ha portat a entrenar equips del seu país, Mèxic, Colòmbia i Aràbia Saudita. Rellevarà Pacheta en el retorn dels alacantins a la màxima categoria, certificat diumenge passat a Montilivi en detriment del Girona.

Nascut a Buenos Aires fa 49 anys, Almirón va desenvolupar gairebé tota la seva carrera com a jugador a Mèxic i es va estrenar com a entrenador en fa 12 al Dorados de Sinaloa. Després de passar per clubs com el Lanús argentí o l'Atlético Nacional colombià, el seu últim equip va ser l'Al-Shabab saudita.

Almirón arriba per reemplaçar Pacheta, que va abandonar el club dimarts després de dues temporades i mitja en el càrrec en les quals va portar a l'equip de Segona Divisió B fins a Primera. El propietari de l'Elx, l'argentí Christian Bragarnik, no va voler comptar amb ell pel retorn a l'elit i ha decidit donar la responsabilitat a un compatriota, tot i la seva inexperiència en el futbol espanyol i europeu.

El nou tècnic serà presentat a Elx la setmana que ve juntament amb el seu equip de treball, format per col·laboradors habituals.