«Abans que una atleta soc una dona negra. I com a dona negra, sento que hi ha assumptes molt més importants que necessiten atenció immediata, en lloc de veure'm jugar al tenis», diu l'anunci sobre la decisió que la mateixa Osaka va compartir a la xarxa social Twitter. La tennista japonesa ha anunciat la seva decisió després d'imposar-se en els quarts de final del torneig a l'estoniana Anett Kontaveit (4-6, 6-2, 7-5) i aquest dijous havia d'enfrontar-se a la belga Elise Mertens. L'altra semifinal la jugaran la britànica Joana Konta i la bielorussa Victoria Azarenka.La retirada d'Osaka se suma al boicot emprès per esportistes que va portar a la cancel·lació en la vigília de tots els partits de l'NBA, arran del tiroteig el cap de setmana de l'afroamericà Jacob Blake per part de la policia de Kenosha, a Wisconsin.Blake, de 29 anys, va rebre set trets a l'esquena mentre intentava entrar per la porta del costat del conductor del seu vehicle, en el qual hi havia tres dels seus fills. L'home es manté greu en un hospital i podria quedar paraplègic.El tiroteig de Blake va desencadenar, que van deixar en la tercera nit seguida de protestes d'aquest dimecres dos morts i un ferit en mans de civils armats, fet que va disparar encara més la tensió.«No espero que succeeixi res dràstic per no jugar, però si puc fer que s'iniciï una conversa en un esport majoritàriament blanc, crec que seria un pas en la direcció correcta», va escriure Osaka en un missatge compartit en anglès i japonès.La tennista va dir que està cansada del «continu genocidi de gent negra en mans de la policia» i de tenir un nou 'hashtag' (etiqueta) a les xarxes cada pocs dies.«¿Quan serà suficient?», va escriure en un missatge Osaka, en el qual va incloure el nom de víctimes com Jacob Blake, Breonna Taylor, Elijah McClain i George Floyd, la mort del qual el mes de maig sota custòdia policial va donar ímpetu al moviment «Les vides negres, importen».Davant aquesta situació la federació nord-americana de tenis (USTA), d'acord amb l'APT i la WTA, ha decidit no disputar els partits de semifinals d'aquest dijous com a mesura també de protesta davant la desigualtat racial dels Estats Units.