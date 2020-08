Clam antiracista als EUA

L'NBA de bàsquet i el Masters 1.000 de Cincinnati de tennis, juntament amb altres competicions professionals d'Estats Units, van paralitzar la seva activitat per protestar contra un nou cas de racisme, el tiroteig sofert per Jacob Blake a Kenosha (Wisconsin) a mans de la policia que ha reactivat el moviment «Black Lives Matter».

En totes les competicions, va ser la pròpia iniciativa dels jugadors la que va obligar a aturar l'activitat, un boicot que també es va estendre a la WNBA i l'MLB de beisbol. En el cas de l'NBA, que està disputant els seus play-off íntegrament a Florida, els Milwaukee Bucks, un dels grans favorits l títol, es van negar a sortir a la pista per disputar el seu partit davant d'Orlando Magic. Va ser el desencadenant del que vindria després, afectant també, per exemple, a la Major Soccer League de futbol.

«En els últims dies, a casa nostra, Wisconsin, hem vist l'horrible vídeo de Jacob Blake sent disparat set vegades per un oficial de policia a Kenosha i els tirotejos addicionals als manifestants. Tot i les peticions aclaparadores de canvi, no hi ha hagut acció, així que el nostre enfocament no pot estar en el bàsquet», va explicar la plantilla en un comunicat llegit pel seu capità George Hill.

Els Bucks van demanar «justícia per Jacob Blake i que els policies rendeixin comptes». L'NBA i l'Associació de Jugadors van donar suport a la postura dels Bucks i la competició també va ajornar els partits de la matinada d'ahir Houston Rockets-Oklahoma City Thunder i Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers, que seran reprogramats.

Pel que fa a al Masters 1.000 de Cincinnati, que s'està disputat a Nova York a causa de la pandèmia, va ser Naomi Osaka qui primer va aixecar la veu anunciant la seva renúncia a disputar les semifinals, per a les quals havia tret bitllet.

«Abans que esportista soc una dona negra. I com a dona negra, sento que hi ha assumptes molt més importants que necessiten atenció immediata, en lloc de veure jugar tennis. No espero que passi res dràstic si no jugo, però si puc iniciar una debat en un esport majoritàriament blanc, considero que és un pas en la direcció correcta. Veure el genocidi continu dels negres a mans de la policia honestament m'està donant mals de panxa», va lamentar la número 1 mundial.

El president del Bàsquet Girona i jugador dels Toronto Raptors, Marc Gasol, va definir el racisme com un problema «profund i sistèmic». Al programa NBA al dia, de Movistar, Marc Gasol va assegurar que «el nivell de frustració en els últims dos dies ha augmentat de forma considerable» als Estats Units i a la bombolla de l'NBA a Orlando. Tot i que inicialment es va tèmer per un ajornament definitiu dels play-off, després d'una reunió entre els jugadors es va optar per acabar la lluita pel títol de l'NBA. Els partits d'ahir van quedar ajornats però avui es reprendrà el joc.