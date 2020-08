El Salt Gimnàstic Club presenta oficialment la seva nova junta directiva

La nova junta directiva del Salt Gimnàstic Club agafa el relleu en un moment ple d'incerteses i de recessió econòmica. Tot i així, confia en la bona gestió del club que ha pogut mantenir-se fins avui sense deutes i considera que encara té capacitat de creixement. El nou equip, format per 9 persones i presidit per Sílvia Flaquer, té com a objectiu primordial mantenir el club entre els millors de la gimnàstica artística, tant masculina com femenina, i centra ara els seus esforços a garantir la seguretat de gimnastes i equip tècnic. A la foto, tots els nous directius, d'esquerra a dreta i de dalt a baix: Laia Serras, Marta Quirós, Toni Mora, Sílvia Flaquer, Estel Masmiquel, Vero Viñas, Laia Faixó, Sílvia Felipe i Bea Alonso.