El sorteig del calendari serà dilluns i hi serà el Fuenlabrada

El Consell Superior d'Esports (CSD) va desbloquejar ahir el conflicte que es vivia al futbol espanyol per a la present temporada en decidir que per a la propera temporada hi haurà un campionat de Segona amb 22 equips, com defensava La Lliga, en comptes dels 24 que demandava la Reial Federació Espanyola de Futbol. El TAD ja havia donat la raó dimecres a la patronal, descartant el descens dels madrilenys i ratificant-los com a equip de plata.

L'objectiu de la convocatòria era arribar a un acord sobre el calendari de la propera temporada i la seva data per al sorteig, que en principi serà el dilluns 31 d'agost. La Lliga de Primera i Segona està previst que comenci els dies 12 i 13 de setembre. El Girona veurà posposades les dues primeres jornades tenint en compte que va jugar la final del play-off.