UE Figueres Víctor Valverde jugarà a la Unió cedit pel Girona

Després d'acabar l'etapa de juvenils al Girona, Víctor Valverde jugarà aquesta temporada al Figueres, a Tercera Divisió, cedit pel Girona. L'extrem figuerenc torna a casa, on ja va jugar al primer equip sent juvenil (17/18 i 18/19). A Vilatenim hi va desenvolupar la major part de la seva trajectòria de base. El futbolista va ser presentat ahir a les instal·lacions d'Autopodium, de Figueres, amb la presència del president Narcís Bardalet, entre d'altres.