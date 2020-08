Alexander Kristoff reina en un accidentat inici del Tour de França marcat per la pluja

El noruec Alexander Kristoff s'ha imposat a l'esprint amb el qual ha culminat l'accidentada primera etapa del Tour de França, marcada per les nombroses caigudes provocades per la pluja que ha caigut durant la jornada a Niça i els seus voltants.





An eventful first stage was won by ???? Kristoff as he sprinted ahead to claim Yellow!

?? Relive the final kilometre!



Une première étape mouvementée remportée par ???? Kristoff, qui décroche le premier Maillot Jaune au sprint !

?? Revivez le dernier kilomètre#TDF2020 pic.twitter.com/spt3g058tu — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020

? A fall just as we pass the 3km mark! @ThibautPinot among them!



? Chute sous la banderole des 3 derniers kilomètres ! Pinot est impliqué notamment.#TDF2020 pic.twitter.com/lqoWsbisLP — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020

El ciclista de l'Emirates ha estat el més ràpid en una arribada massiva i ha distanciat al danès, del Trek, i a l'holandès, del Sunweb.La primera etapa del Tour, marcat per les mesures de seguretat sanitària a causa de la pandèmia del coronavirus,ha estat marcada per nombroses caigudes al llarg de l'edició, fins que en el tram final els corredors han reduït la velocitat, la qual cosa no ha impedit que es produís una més mancant poc menys de 3 quilòmetres per arribar a la meta.