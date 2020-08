Les conseqüències econòmiques que tindria la marxa de Messi del Barça

El burofax de Leo Messi expressant el seu desig de marxar de el Barcelona ha creat un paisatge radicalment diferent al club blaugrana, en Laliga i fins al futbol mundial que EFE ha volgut analitzar amb diferents experts en economia esportiva i estudiosos de la indústria de l'esport rei.

"Messi té 33 anys, però segueix sent el millor jugador de el món i no té recanvi. Sense el millor jugador de el món el Barcelona no pot ser la millor marca futbolística del món. Sense Messi, la marca Barça, valorada actualment en 1,4 bilions de dòlars, perdria ", sentencia Xavier Ginesta, periodista i professor de màrqueting esportiva a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

La marca futbolística més valorada és el Manchester United amb 1,7 bilions i el Reial Madrid empata amb el Barcelona a la segona posició amb 1,4. La sisena és el Manchester City, precisament el pretendent més ben situat per fer-se amb Messi, la qual té un valor d'un bilió.

"Que Messi marxés del Barcelona seria una veritable hecatombe i un desastre per al club a nivell econòmic a mig i llarg termini, però a la junta directiva de Bartomeu li permetria disminuir les despeses amb l'estalvi del seu salari (100 milions d'euros bruts anuals) i això, encara que no aconsegueixi un traspàs per l'argentí, li facilitaria tapar el forat de 200 milions d'euros que ara mateix té entre ingressos i despeses", exposa David Valero, expert en finances i investigador de el futbol.

Albert Deulofeu, economista de la candidatura de Toni Freixa en les eleccions del Barcelona de 2015, explica que en aquest mitjà i a llarg termini "es perdrien ingressos directes com la venda de samarretes i ingressos indirectes com la possible pèrdua de projecció de el club a causa de la marxa de la seva principal estrella".

Però Deulofeu adverteix que "la sortida de Messi també tindria un impacte molt significatiu en la reducció de la despesa a causa de l'elevada retribució al jugador".

A més, considera que si a la fi el Barcelona acaba aconseguint un traspàs "econòmicament a curt termini serà una bombona d'oxigen molt important per al club". Fins al punt que creu "probable que els actuals responsables econòmics del Barcelona vegin aquesta operació amb bons ulls encara que no sigui políticament correcte manifestar-ho".

La notícia de la intenció de Messi de marxar del Barcelona arriba en un moment en què el club blaugrana és a prop d'haver de renovar els seus principals contractes de patrocini, Rakuten (55 milions d'euros anuals) i Beko (19 milions d'euros anuals).

"El Barcelona tindrà menys arguments per demanar diners a les marques pel fet de quedar-se sense la gran estrella mundial", sentencia Valero. "Així que els ingressos per patrocini disminuiran".

En canvi, David Serrahima, director general de la prestigiosa agència de màrqueting esportiu Octagon, opina que "la marxa de Messi no hauria d'afectar a les negociacions amb els patrocinadors si aquesta tingués lloc d'una manera ordenada".

Segons Serrahima, "les marques el que volen és associar-se amb clubs d'èxit que transmetin un missatge molt clar i la inestabilitat del Barcelona en aquest moment el perjudica molt més que el fet puntual de la sortida d'un dels cracs mundials de el futbol, la cosa evidentment tampoc és una bona notícia ".

Per això considera que "hi pot haver marques que prefereixin esperar a veure com evoluciona la situació de el club abans de negociar els contractes".

Trobar una empresa que es faci càrrec dels 'title rights' de Camp Nou, els quals han de finançar gran part de el projecte Espai Barça, és un altre dels objectius que ara mateix té el Barcelona.

"Els ingressos pels 'title rights' de l'estadi disminuiran si Messi s'acaba marxant", sentencia Valero. "I, a més, es poden veure afectades les garanties de l'eventual macrocredit que el club demanarà per finançar l'Espai Barça", afegeix.

En canvi, l'economista Deulofeu opina que "a un contracte com el dels 'title rights', que és a 15 o 20 anys, la sortida de Messi no li hauria d'afectar massa".

Però hi ha més vies de negoci que el Barcelona pot veure disminuïdes com a conseqüència de la marxa de Messi. Ginesta, autor de 'Les multinacionals de l'Entreteniment: futbol, la diplomàcia, identitat i tecnologia', de l'editorial UOC, esmenta una d'elles: "el Barcelona està molt interessat en la seva expansió al mercat xinès, en el qual Messi està bé introduït ".

"Properament allà s'ha d'inaugurar el Messi Experience Park, un parc temàtic dedicat a el jugador que és un projecte compartit de Leo Messi Management, Mediapro Exhibitions i Phoenix Group. Si Messi se'n va, aquest tipus de projectes deixaran d'estar relacionats amb el Barcelona i el club està necessitat d'ingressos per sufragar el seu deute de 800 milions d'euros".

D'altra banda, Ginesta explica que "el Manchester City és el club més interessat en fitxar Messi no només perquè hi hagi un 'feeling' entre Pep Guardiola i l'argentí en la forma d'entendre el futbol, sinó també perquè el concepte de marca del City des que Ferran Soriano (vicepresident econòmic i director general del Barcelona entre 2003 i 2008 sota el mandat de Joan Laporta) va arribar el 2012 és el de 'We play beautiful football'.

Des de llavors, segueix explicant Ginesta, "el seu projecte esportiu ha treballat per posicionar-se com el club que millor juga a futbol de el món, però no han guanyat cap Lliga de Campions i a causa d'això encara no han pogut aconseguir-ho. Ara, amb el possible fitxatge de Messi, Soriano està davant l'oportunitat de portar a la màxima expressió el que no li van deixar fer al Barcelona ".

Pel que es posen d'acord tots els experts consultats per EFE és que amb la marxa de Messi, sumada a la de Luis Suárez i, temporades enrere, Cristiano Ronaldo, hi ha moltes probabilitats de fer perdre prestigi, audiència i ingressos per drets televisius internacionals a Laliga.