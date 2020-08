La llarga espera d'un protocol per poder tornar a competir

Els equips de futbol de Primera i Segona A continuen avançant amb certa normalitat la pretemporada, sabent que la competició començarà el cap de setmana del 13 de setembre i que dilluns coneixeran el calendari. Ara bé, tot canvia a la resta de categories i d'esports que són considerats «no professionals». L'Olot, el Llagostera, l'Spar Girona o el Bàsquet Girona, per posar un exemple, continuen treballant a cegues sense un protocol sanitari que pugui donar tret de sortida a la nova temporada.

Després que les federacions de futbol, futbol sala, bàsquet, handbol, ciclisme, voleibol i rugbi pressionessin el CSD per reclamar una solució d'urgència davant del difícil panorama que els ha deixat la pandèmia del coronavirus, l'organisme farà públic la setmana vinent el protocol que doni llum verda a la tornada de l'esport. Així ho va confirmar ahir el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, que va reunir-se telemàticament amb els consellers d'Esport per abordar la problemàtica del curs 2020/21. Segons el ministre, el protocol «marcarà el camí a seguir davant les circumstàncies de l'evolució de la pandèmia i els diferents casos o situacions que es puguin produir».

Sense tenir cap full de ruta clar encara, Rodríguez Uribes va destacar que s'havia «posat de manifest que hi ha una voluntat política perquè torni l'esport». «Ens enfrontem a uns mesos amb una gran dimensió d'incertesa i les idees de solidaritat, coordinació i cooperació institucional són importants». «És un desafiament global i els nostres esportistes mereixen que els ajudem», afegia el director general del CSD, Joaquín de Arístegui.

A més a més, el ministre va matisar que a les competicions no professionals és fonamental «satisfer la igualtat d'oportunitats, que és un dels principis de l'esport». Des del Govern espanyol, es treballa per tenir el protocol definitiu la setmana vinent. Prèviament, hi haurà una altra reunió amb les comunitats autònomes per revisar i aprovar conjuntament el document en «un marc estatal amb garanties jurídiques i per a la salut».



PCRs a les 72 hores del partit

D'entrada, el protocol establirà que cada equip que competeixi a lligues de «rellevància» es facin test PCR 72 hores abans del partit. Això aniria destinat a la Lliga Iberdrola, Segona B i Tercera (futbol); Lliga femenina Endesa, LEB Or, LEB Plata i Primera en cadira de rodes (bàsquet); Asobal i femenina (handbol); LNFS (futbol sala); hoquei patins i herba; rugbi; waterpolo i voleibol, tant masculí com femení. També inclourà els campionats més destacats de motor, tennis, ciclisme i el CEV de moticilisme.

A sobre la taula hi ha el gran interrogant que preocupa als clubs: qui assumirà els costos de totes les proves PCR? Moltes entitats ja han posat de manifest que no poden fer front a una despesa com aquesta i que seguir el protocol serà impossible sense una ajuda econòmica per part de les administracions.



No portar els nens a la llar

D'altra banda, La Lliga va aconsellar als futbolistes de Primera i Segona A que durant aquest curs escolar 2020/21 no portin als seus fills a la llar d'infants. Tenint en compte que de 0 a 3 anys no és obligatori anar a l'escola, l'organisme presidit per Javier Tebas segueix amb l'objectiu de controlar totes les variables que puguin afectar la competició i considera que és millor quedar-se a casa per evitar contagis per coronavirus.