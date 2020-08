Messi demana una reunió

Messi va iniciar ahir els tràmits per marxar del Barça sense cap conflicte. L'argentí va demanar als seus representants que es posessin en contacte amb el club per reunir-se a la tarda i arribar a un acord per fer efectiva la seva sortida sense haver de passar pels tribunals, segons va revelar El Periódico. Davant l'incendi que va provocar el seu burofax i la provocació del president Josep Maria Bartomeu, que estaria disposat a deixar el càrrec si Messi diu públicament que ell és el problema, el de Rosario tenia l'esperança de negociar el seu traspàs. Ara bé, el Barça va mantenir la idea que el «10» forma part del projecte de Ronald Koeman i que qui vulgui endur-se'l haurà de pagar els 700 milions de la seva clàusula de rescissió.

Mentrestant, l'opció que Messi se'n vagi al Manchester City segueix amb força. Fins i tot, podria trobar-se amb Pep Guardiola durant els propers dies com va explicar el diari Sport. D'altra banda, el rotatiu francès Le Parisien va publicar ahir que l'argentí va parlar amb Neymar i Di María per tenir més referències sobre el Paris Saint-Germain.



Moció de censura

Avui hi haurà una reunió entre els impulsors de la moció de censura al president del Barça, Josep Maria Bartomeu, per posar-se d'acord en com finançar la mateixa, segons va poder saber EFE. Com a mínim, es calcula que són necessaris 200.000 euros perquè la moció tingui opcions de triomfar, sobretot tenint en compte el context de la pandèmia de coronavirus, que impedeix que se celebrin partits amb públic al Camp Nou i que pugui haver grans aglomeracions.

Tres precandidats a les properes eleccions del Barça (Víctor Font, Jordi Farré i Lluís Fernández Alá) i vuit grups d'opinió de l'entorn blaugrana (Manifest Blaugrana, Cor Blaugrana, Dignitat Blaugrana, compromissaris FCB, El Senyor Ramon, Seguiment FCB, La Resistència de Palau i #Noiestwitterbarça) van mostrar ahir públicament la seva unió per tirar endavant la moció de censura contra Bartomeu i la seva junta directiva. Però de portes endins encara hi ha divergències sobre com afrontar el repte d'obligar a concloure abans d'hora el mandat a Bartomeu i la seva junta directiva. No tots els actors esmentats advocaven dies abans per una moció com la millor manera d'aconseguir-ho i a la majoria no els va agradar que Farré la presentés dimecres sense haver-se posat en contacte prèviament amb els altres interessats. «Aquesta moció és única i històrica perquè és la primera que s'ha fet amb caràcter transversal i per això demanem que el socies responsabilitzi, tenint en compte la situació actual del club», va dir en una roda de premsa telemàtica el president de Manifest Blaugrana, Marc Duch.