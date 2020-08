Messi informa al Barça que no acudirà a les proves PCR perquè dóna el seu contracte per finalitzat

L'argentí Leo Messi ha comunicat aquest dissabte al FC Barcelona que no es presentarà a les proves PCR que els jugadors de la primera plantilla han de passar aquest diumenge a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, segons ha anunciat l'emissora RAC 1.

Aquestes proves són obligatòries per a poder comprovar que els jugadors no tenen el coronavirus i així poder afrontar l'inici dels entrenaments, que tindrà lloc el dilluns als ordes de Ronald Koeman.

Messi pren aquesta decisió perquè considera que el seu contracte ha finalitzat després d'executar la clausula deslliuradora de final de temporada, segons explica 'El Periódico'.

Ahir divendres l'entorn de Messi va anunciar que el jugador es presentaria a les proves PCR i als entrenaments amb la intenció de no forçar més la situació per respecte als socis i fanàtics del club i per poder pactar una sortida amb el club.

Aquest gir en la situació succeeix després que el president del club, Josep Maria Bartomeu, deixés clar que no estava disposat a negociar un traspàs per Messi i es remetés una vegada més a la seva clàusula de rescissió de 700 milions d'euros si algun club pretenia fer-se amb els seus serveis. De tota manera, el jugador continua advocant per trobar una sortida amistosa del club de la seva vida.

De moment, ni Messi ni Bartomeu han parlat públicament sobre l'assumpte, encara que s'espera que el primer ho faci pròximament.