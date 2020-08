El Bàsquet Girona jugarà sis partits amistosos aquesta pretemporada

Nova temporada, nous objectius i il·lusions renovades al Bàsquet Girona. Aquest any, la primera plantilla del conjunt gironí estrena categoria. Jugaran a LEB Or, o el que és el mateix, a la segona categoria del bàsquet estatal. L'arribada dels de Girona en aquesta nova categoria, com tot el que està suscceint darrerament, va ser atípica ja que no es va aconseguir a la pista. Els jugadors van rebre la notícia de l'ascens confinats. Això no va frenar l'alegria dels jugadors i de tots els membres de l'entitat.

Per al nou curs, que serà molt exigent, des del club han hagut de fer diversos canvis en l'àmbit esportiu. La direcció esportiva gironina ha considerat fer un canvi a la banqueta fitxant Carles Marco en detriment d'Àlex Formento. Però no només això, sinó que el ball entre els jugadors ha sigut considerable: dels 12 jugadors que van assolir l'ascens només Albert Sàbat, Gerard Sevillano i Robert Cosialls continuen. Per tant el repte serà majúscul i la preparació ha de ser l'adient. Per això, des del conjunt gironí ja estan preparant el nou curs que s'iniciarà el dia 1 de setembre: els jugadors, que s'aniran incorporant durant aquesta setmana i passaran les pertinients revisions mèdiques i testots PCR per la covid-19, ja han donat el tret de sortida amb la presa de contacte amb el parquet de Fontajau i han confirmat el calendari de partits de pretemporada, que començarà el proper 12 de setembre i conclourà el dia 10 d'octubre amb la final de la Lliga Catalana Leb Or a Balaguer.

En total, els homes de Carles Marco disputaran un total de cinc partits de preparació, a l'espera de d'oficialitzar-ne un sisè, encara per concretar. Així s'estrenaran a Platja d'Aro contra el CB Prat de Leb Plata i el dia 20 de setembre a Banyoles jugaran contra el Força Lleida Esportiu de LEB Or. Tres dies després visitaran el CB Peñas Huesca, el 27 rebran el CB Pardinyes de Leb Plata a Figueres i finalitzaran el 10 d'octubre contra, un altre cop, el Força Lleida Esportiu a Balaguer.

A més a més, dels integrants del primer equip Marco comptarà amb Adrià Moncanut, Ricard Noguer i Lamin Dibba, del CB Sant Narcís, que realitzaran la pretemporada completa.