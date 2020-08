Lewis Hamilton torna a marcar el millor temps i sortirà primer a Spa

El pilot anglès de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes) es va apuntar una nova pole ahir de cara al Gran Premi de Bèlgica d'avui (15.10), seguit pel seu company Valtteri Bottas, mentre que Ferrari va confirmar el seu enfonsament després de quedar fora de la Q3. El madrileny Carlos Sainz (McLaren) sortirà setè al circuit de Spa-Francorchamps.

Com ve passant tota la temporada, Mercedes va protagonitzar la primera posició en els classificatoris i com gairebé sempre, cinc de set dissabtes, va ser per Hamilton. El líder del Mundial va dominar sense sorpreses amb un temps d'1: 41.252, mig segon millor que Bottas i Max Verstappen (Red Bull), tercer.

El britànic podrà fer bona la primera plaça aconseguida ahir en els classificatoris demà a partir de les 15.10, que és quan es donarà el tret de sortida en la setena cursa de la temporada. A més, Lewis Hamilton, que és el líder de la classificació amb 131 punts, 37 unitats més que el seu perseguidor Max Verstappen, podria sumar la segona victòria consecutiva després de la Barcelona.